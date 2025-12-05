- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-51.28 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-355.85 USD (35 268 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
-6.01
Alım-satım etkinliği:
78.69%
Maks. mevduat yükü:
1.51%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
5 (62.50%)
Satış işlemleri:
3 (37.50%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-44.48 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-44.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-355.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-355.85 USD (8)
Aylık büyüme:
-11.86%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
355.85 USD
Maksimum:
355.85 USD (11.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.86% (355.85 USD)
Varlığa göre:
2.90% (81.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-356
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-35K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -355.85 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-12%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
1
0%
8
0%
79%
0.00
-44.48
USD
USD
12%
1:50