- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
17
Transacciones Rentables:
3 (17.64%)
Transacciones Irrentables:
14 (82.35%)
Mejor transacción:
119.40 USD
Peor transacción:
-93.85 USD
Beneficio Bruto:
226.95 USD (8 000 pips)
Pérdidas Brutas:
-714.68 USD (49 599 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
1 (119.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
119.40 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.50
Actividad comercial:
18.25%
Carga máxima del depósito:
4.61%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
20 horas
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
11 (64.71%)
Transacciones Cortas:
6 (35.29%)
Factor de Beneficio:
0.32
Beneficio Esperado:
-28.69 USD
Beneficio medio:
75.65 USD
Pérdidas medias:
-51.05 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-389.29 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-389.29 USD (9)
Crecimiento al mes:
-4.50%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
487.73 USD
Máxima:
487.73 USD (16.26%)
Reducción relativa:
De balance:
15.83% (487.73 USD)
De fondos:
3.96% (122.34 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|USDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-486
|USDJPY
|18
|CHFJPY
|-20
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-42K
|USDJPY
|1K
|CHFJPY
|-1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +119.40 USD
Peor transacción: -94 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +119.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -389.29 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 5
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 6
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
HiroseFinancialUK-MT4Live1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
TradeKings-Real
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
XGLOBAL-Real
|0.00 × 2
otros 250...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-16%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
7
0%
17
17%
18%
0.31
-28.69
USD
USD
16%
1:50