Mochamad Rizki

S HG 15932

Mochamad Rizki
0 comentarios
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -16%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
17
Transacciones Rentables:
3 (17.64%)
Transacciones Irrentables:
14 (82.35%)
Mejor transacción:
119.40 USD
Peor transacción:
-93.85 USD
Beneficio Bruto:
226.95 USD (8 000 pips)
Pérdidas Brutas:
-714.68 USD (49 599 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
1 (119.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
119.40 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.50
Actividad comercial:
18.25%
Carga máxima del depósito:
4.61%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
20 horas
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
11 (64.71%)
Transacciones Cortas:
6 (35.29%)
Factor de Beneficio:
0.32
Beneficio Esperado:
-28.69 USD
Beneficio medio:
75.65 USD
Pérdidas medias:
-51.05 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-389.29 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-389.29 USD (9)
Crecimiento al mes:
-4.50%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
487.73 USD
Máxima:
487.73 USD (16.26%)
Reducción relativa:
De balance:
15.83% (487.73 USD)
De fondos:
3.96% (122.34 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 15
USDJPY 1
CHFJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -486
USDJPY 18
CHFJPY -20
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -42K
USDJPY 1K
CHFJPY -1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +119.40 USD
Peor transacción: -94 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +119.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -389.29 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 5
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
MBTrading-Live
0.00 × 3
MTrading-Live
0.00 × 1
NordGroupInv-Real1
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 6
GO4X-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
HiroseFinancialUK-MT4Live1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
BossaFX-Real
0.00 × 1
TradeKings-Real
0.00 × 2
PriceMarkets-Live
0.00 × 4
TMS-Live
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 3
FXOpen-Real1
0.00 × 3
XGLOBAL-Real
0.00 × 2
otros 250...
No hay comentarios
2026.01.15 02:37
Share of trading days is too low
2026.01.15 02:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 01:35
Share of trading days is too low
2026.01.15 01:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 17:03
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 11.63% of days out of the 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.09 22:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 14:42
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.05 14:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 14:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
