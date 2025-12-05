- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
8 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-51.28 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-355.85 USD (35 268 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-6.01
Attività di trading:
78.69%
Massimo carico di deposito:
1.51%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
5 (62.50%)
Short Trade:
3 (37.50%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-44.48 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-44.48 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-355.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-355.85 USD (8)
Crescita mensile:
-11.86%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
355.85 USD
Massimale:
355.85 USD (11.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.86% (355.85 USD)
Per equità:
2.90% (81.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-356
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-35K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -355.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
