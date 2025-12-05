СигналыРазделы
Mochamad Rizki

S HG 15932

Mochamad Rizki
0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -16%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
3 (17.64%)
Убыточных трейдов:
14 (82.35%)
Лучший трейд:
119.40 USD
Худший трейд:
-93.85 USD
Общая прибыль:
226.95 USD (8 000 pips)
Общий убыток:
-714.68 USD (49 599 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (119.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
119.40 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.50
Торговая активность:
18.25%
Макс. загрузка депозита:
4.61%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
11 (64.71%)
Коротких трейдов:
6 (35.29%)
Профит фактор:
0.32
Мат. ожидание:
-28.69 USD
Средняя прибыль:
75.65 USD
Средний убыток:
-51.05 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-389.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-389.29 USD (9)
Прирост в месяц:
-4.50%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
487.73 USD
Максимальная:
487.73 USD (16.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.83% (487.73 USD)
По эквити:
3.96% (122.34 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 15
USDJPY 1
CHFJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -486
USDJPY 18
CHFJPY -20
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -42K
USDJPY 1K
CHFJPY -1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +119.40 USD
Худший трейд: -94 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +119.40 USD
Макс. убыток в серии: -389.29 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 5
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
MBTrading-Live
0.00 × 3
MTrading-Live
0.00 × 1
NordGroupInv-Real1
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 6
GO4X-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
HiroseFinancialUK-MT4Live1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
BossaFX-Real
0.00 × 1
TradeKings-Real
0.00 × 2
PriceMarkets-Live
0.00 × 4
TMS-Live
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 3
FXOpen-Real1
0.00 × 3
XGLOBAL-Real
0.00 × 2
еще 250...
Нет отзывов
2026.01.15 02:37
Share of trading days is too low
2026.01.15 02:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 01:35
Share of trading days is too low
2026.01.15 01:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 17:03
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 11.63% of days out of the 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.09 22:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 14:42
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.05 14:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 14:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.