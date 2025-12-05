- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
3 (17.64%)
Убыточных трейдов:
14 (82.35%)
Лучший трейд:
119.40 USD
Худший трейд:
-93.85 USD
Общая прибыль:
226.95 USD (8 000 pips)
Общий убыток:
-714.68 USD (49 599 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (119.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
119.40 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.50
Торговая активность:
18.25%
Макс. загрузка депозита:
4.61%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
11 (64.71%)
Коротких трейдов:
6 (35.29%)
Профит фактор:
0.32
Мат. ожидание:
-28.69 USD
Средняя прибыль:
75.65 USD
Средний убыток:
-51.05 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-389.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-389.29 USD (9)
Прирост в месяц:
-4.50%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
487.73 USD
Максимальная:
487.73 USD (16.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.83% (487.73 USD)
По эквити:
3.96% (122.34 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|USDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-486
|USDJPY
|18
|CHFJPY
|-20
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-42K
|USDJPY
|1K
|CHFJPY
|-1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +119.40 USD
Худший трейд: -94 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +119.40 USD
Макс. убыток в серии: -389.29 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 5
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 6
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
HiroseFinancialUK-MT4Live1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
TradeKings-Real
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
XGLOBAL-Real
|0.00 × 2
Нет отзывов
