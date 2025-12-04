- 成長
トレード:
404
利益トレード:
286 (70.79%)
損失トレード:
118 (29.21%)
ベストトレード:
285.35 USD
最悪のトレード:
-250.00 USD
総利益:
3 693.01 USD (37 302 pips)
総損失:
-3 122.00 USD (30 441 pips)
最大連続の勝ち:
17 (529.60 USD)
最大連続利益:
529.60 USD (17)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
9.14%
最大入金額:
31.28%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
34
平均保有時間:
19 分
リカバリーファクター:
1.05
長いトレード:
197 (48.76%)
短いトレード:
207 (51.24%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
1.41 USD
平均利益:
12.91 USD
平均損失:
-26.46 USD
最大連続の負け:
9 (-390.30 USD)
最大連続損失:
-390.30 USD (9)
月間成長:
28.55%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
358.02 USD
最大の:
541.72 USD (18.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.21% (390.30 USD)
エクイティによる:
16.93% (454.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|386
|USDJPY-ECN
|10
|EURUSD-ECN
|8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD-ECN
|586
|USDJPY-ECN
|-13
|EURUSD-ECN
|-2
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD-ECN
|7.2K
|USDJPY-ECN
|-71
|EURUSD-ECN
|30
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +285.35 USD
最悪のトレード: -250 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +529.60 USD
最大連続損失: -390.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
