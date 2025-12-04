СигналыРазделы


Theec


0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 1111 USD в месяц
прирост с 2025 36%
VTMarkets-Live 9
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
380
Прибыльных трейдов:
266 (70.00%)
Убыточных трейдов:
114 (30.00%)
Лучший трейд:
285.35 USD
Худший трейд:
-250.00 USD
Общая прибыль:
3 503.41 USD (36 490 pips)
Общий убыток:
-2 792.20 USD (28 817 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (529.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
529.60 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
12.12%
Макс. загрузка депозита:
31.28%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
79
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
1.57
Длинных трейдов:
184 (48.42%)
Коротких трейдов:
196 (51.58%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
1.87 USD
Средняя прибыль:
13.17 USD
Средний убыток:
-24.49 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-390.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-390.30 USD (9)
Прирост в месяц:
35.56%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
358.02 USD
Максимальная:
453.47 USD (15.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.21% (390.30 USD)
По эквити:
16.93% (454.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-ECN 362
USDJPY-ECN 10
EURUSD-ECN 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-ECN 726
USDJPY-ECN -13
EURUSD-ECN -2
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-ECN 8K
USDJPY-ECN -71
EURUSD-ECN 30
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +285.35 USD
Худший трейд: -250 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +529.60 USD
Макс. убыток в серии: -390.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.22 10:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 07:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 00:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 19:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 19:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.