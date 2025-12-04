- Прирост
Всего трейдов:
380
Прибыльных трейдов:
266 (70.00%)
Убыточных трейдов:
114 (30.00%)
Лучший трейд:
285.35 USD
Худший трейд:
-250.00 USD
Общая прибыль:
3 503.41 USD (36 490 pips)
Общий убыток:
-2 792.20 USD (28 817 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (529.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
529.60 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
12.12%
Макс. загрузка депозита:
31.28%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
79
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
1.57
Длинных трейдов:
184 (48.42%)
Коротких трейдов:
196 (51.58%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
1.87 USD
Средняя прибыль:
13.17 USD
Средний убыток:
-24.49 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-390.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-390.30 USD (9)
Прирост в месяц:
35.56%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
358.02 USD
Максимальная:
453.47 USD (15.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.21% (390.30 USD)
По эквити:
16.93% (454.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|362
|USDJPY-ECN
|10
|EURUSD-ECN
|8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-ECN
|726
|USDJPY-ECN
|-13
|EURUSD-ECN
|-2
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-ECN
|8K
|USDJPY-ECN
|-71
|EURUSD-ECN
|30
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
