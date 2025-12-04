- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
380
盈利交易:
266 (70.00%)
亏损交易:
114 (30.00%)
最好交易:
285.35 USD
最差交易:
-250.00 USD
毛利:
3 503.41 USD (36 490 pips)
毛利亏损:
-2 792.20 USD (28 817 pips)
最大连续赢利:
17 (529.60 USD)
最大连续盈利:
529.60 USD (17)
夏普比率:
0.06
交易活动:
12.12%
最大入金加载:
31.28%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
79
平均持有时间:
20 分钟
采收率:
1.57
长期交易:
184 (48.42%)
短期交易:
196 (51.58%)
利润因子:
1.25
预期回报:
1.87 USD
平均利润:
13.17 USD
平均损失:
-24.49 USD
最大连续失误:
9 (-390.30 USD)
最大连续亏损:
-390.30 USD (9)
每月增长:
35.56%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
358.02 USD
最大值:
453.47 USD (15.34%)
相对跌幅:
结余:
19.21% (390.30 USD)
净值:
16.93% (454.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|362
|USDJPY-ECN
|10
|EURUSD-ECN
|8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-ECN
|726
|USDJPY-ECN
|-13
|EURUSD-ECN
|-2
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-ECN
|8K
|USDJPY-ECN
|-71
|EURUSD-ECN
|30
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +285.35 USD
最差交易: -250 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +529.60 USD
最大连续亏损: -390.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1111 USD
36%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
3
100%
380
70%
12%
1.25
1.87
USD
USD
19%
1:500