트레이드:
442
이익 거래:
324 (73.30%)
손실 거래:
118 (26.70%)
최고의 거래:
285.35 USD
최악의 거래:
-250.00 USD
총 수익:
4 054.06 USD (39 517 pips)
총 손실:
-3 122.00 USD (30 441 pips)
연속 최대 이익:
53 (517.05 USD)
연속 최대 이익:
529.60 USD (17)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
7.04%
최대 입금량:
31.28%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
18 분
회복 요인:
1.72
롱(주식매수):
216 (48.87%)
숏(주식차입매도):
226 (51.13%)
수익 요인:
1.30
기대수익:
2.11 USD
평균 이익:
12.51 USD
평균 손실:
-26.46 USD
연속 최대 손실:
9 (-390.30 USD)
연속 최대 손실:
-390.30 USD (9)
월별 성장률:
23.79%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
358.02 USD
최대한의:
541.72 USD (18.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.21% (390.30 USD)
자본금별:
16.93% (454.40 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|424
|USDJPY-ECN
|10
|EURUSD-ECN
|8
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD-ECN
|947
|USDJPY-ECN
|-13
|EURUSD-ECN
|-2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD-ECN
|9.4K
|USDJPY-ECN
|-71
|EURUSD-ECN
|30
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
최고의 거래: +285.35 USD
최악의 거래: -250 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +517.05 USD
연속 최대 손실: -390.30 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
