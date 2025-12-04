시그널섹션
Cence Jk Oizeijoozzisa

BlH

Cence Jk Oizeijoozzisa
0 리뷰
안정성
5
0 / 0 USD
월별 1111 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 47%
VTMarkets-Live 9
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
442
이익 거래:
324 (73.30%)
손실 거래:
118 (26.70%)
최고의 거래:
285.35 USD
최악의 거래:
-250.00 USD
총 수익:
4 054.06 USD (39 517 pips)
총 손실:
-3 122.00 USD (30 441 pips)
연속 최대 이익:
53 (517.05 USD)
연속 최대 이익:
529.60 USD (17)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
7.04%
최대 입금량:
31.28%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
18 분
회복 요인:
1.72
롱(주식매수):
216 (48.87%)
숏(주식차입매도):
226 (51.13%)
수익 요인:
1.30
기대수익:
2.11 USD
평균 이익:
12.51 USD
평균 손실:
-26.46 USD
연속 최대 손실:
9 (-390.30 USD)
연속 최대 손실:
-390.30 USD (9)
월별 성장률:
23.79%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
358.02 USD
최대한의:
541.72 USD (18.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.21% (390.30 USD)
자본금별:
16.93% (454.40 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD-ECN 424
USDJPY-ECN 10
EURUSD-ECN 8
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD-ECN 947
USDJPY-ECN -13
EURUSD-ECN -2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD-ECN 9.4K
USDJPY-ECN -71
EURUSD-ECN 30
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +285.35 USD
최악의 거래: -250 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +517.05 USD
연속 최대 손실: -390.30 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.26 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 10:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 10:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 07:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 00:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 19:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 19:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
