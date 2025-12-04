- Crescimento
Negociações:
404
Negociações com lucro:
286 (70.79%)
Negociações com perda:
118 (29.21%)
Melhor negociação:
285.35 USD
Pior negociação:
-250.00 USD
Lucro bruto:
3 693.01 USD (37 302 pips)
Perda bruta:
-3 122.00 USD (30 441 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (529.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
529.60 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
9.14%
Depósito máximo carregado:
31.28%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
19 minutos
Fator de recuperação:
1.05
Negociações longas:
197 (48.76%)
Negociações curtas:
207 (51.24%)
Fator de lucro:
1.18
Valor esperado:
1.41 USD
Lucro médio:
12.91 USD
Perda média:
-26.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-390.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-390.30 USD (9)
Crescimento mensal:
28.55%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
358.02 USD
Máximo:
541.72 USD (18.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.21% (390.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.93% (454.40 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|386
|USDJPY-ECN
|10
|EURUSD-ECN
|8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD-ECN
|586
|USDJPY-ECN
|-13
|EURUSD-ECN
|-2
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD-ECN
|7.2K
|USDJPY-ECN
|-71
|EURUSD-ECN
|30
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +285.35 USD
Pior negociação: -250 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +529.60 USD
Máxima perda consecutiva: -390.30 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
