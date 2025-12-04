SinaisSeções
Cence Jk Oizeijoozzisa

Theec

Cence Jk Oizeijoozzisa
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1111 USD por mês
crescimento desde 2025 29%
VTMarkets-Live 9
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
404
Negociações com lucro:
286 (70.79%)
Negociações com perda:
118 (29.21%)
Melhor negociação:
285.35 USD
Pior negociação:
-250.00 USD
Lucro bruto:
3 693.01 USD (37 302 pips)
Perda bruta:
-3 122.00 USD (30 441 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (529.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
529.60 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
9.14%
Depósito máximo carregado:
31.28%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
19 minutos
Fator de recuperação:
1.05
Negociações longas:
197 (48.76%)
Negociações curtas:
207 (51.24%)
Fator de lucro:
1.18
Valor esperado:
1.41 USD
Lucro médio:
12.91 USD
Perda média:
-26.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-390.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-390.30 USD (9)
Crescimento mensal:
28.55%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
358.02 USD
Máximo:
541.72 USD (18.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.21% (390.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.93% (454.40 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD-ECN 386
USDJPY-ECN 10
EURUSD-ECN 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD-ECN 586
USDJPY-ECN -13
EURUSD-ECN -2
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD-ECN 7.2K
USDJPY-ECN -71
EURUSD-ECN 30
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +285.35 USD
Pior negociação: -250 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +529.60 USD
Máxima perda consecutiva: -390.30 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.26 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 10:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 10:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 07:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 00:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 19:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 19:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Theec
1111 USD por mês
29%
0
0
USD
2.6K
USD
4
100%
404
70%
9%
1.18
1.41
USD
19%
1:500
