Cence Jk Oizeijoozzisa

Theec

Cence Jk Oizeijoozzisa
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 1111 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 31%
VTMarkets-Live 9
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
412
Gewinntrades:
294 (71.35%)
Verlusttrades:
118 (28.64%)
Bester Trade:
285.35 USD
Schlechtester Trade:
-250.00 USD
Bruttoprofit:
3 750.61 USD (37 540 pips)
Bruttoverlust:
-3 122.00 USD (30 441 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (213.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
529.60 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
9.14%
Max deposit load:
31.28%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
38
Durchschn. Haltezeit:
19 Minuten
Erholungsfaktor:
1.16
Long-Positionen:
201 (48.79%)
Short-Positionen:
211 (51.21%)
Profit-Faktor:
1.20
Mathematische Gewinnerwartung:
1.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.76 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-26.46 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-390.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-390.30 USD (9)
Wachstum pro Monat :
31.43%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
358.02 USD
Maximaler:
541.72 USD (18.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.21% (390.30 USD)
Kapital:
16.93% (454.40 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD-ECN 394
USDJPY-ECN 10
EURUSD-ECN 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD-ECN 644
USDJPY-ECN -13
EURUSD-ECN -2
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD-ECN 7.4K
USDJPY-ECN -71
EURUSD-ECN 30
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +285.35 USD
Schlechtester Trade: -250 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +213.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -390.30 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.26 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 10:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 10:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 07:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 00:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 19:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 19:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
