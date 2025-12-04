SeñalesSecciones
Theec

0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 29%
VTMarkets-Live 9
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
404
Transacciones Rentables:
286 (70.79%)
Transacciones Irrentables:
118 (29.21%)
Mejor transacción:
285.35 USD
Peor transacción:
-250.00 USD
Beneficio Bruto:
3 693.01 USD (37 302 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 122.00 USD (30 441 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (529.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
529.60 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
9.14%
Carga máxima del depósito:
31.28%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
34
Tiempo medio de espera:
19 minutos
Factor de Recuperación:
1.05
Transacciones Largas:
197 (48.76%)
Transacciones Cortas:
207 (51.24%)
Factor de Beneficio:
1.18
Beneficio Esperado:
1.41 USD
Beneficio medio:
12.91 USD
Pérdidas medias:
-26.46 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-390.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-390.30 USD (9)
Crecimiento al mes:
28.55%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
358.02 USD
Máxima:
541.72 USD (18.32%)
Reducción relativa:
De balance:
19.21% (390.30 USD)
De fondos:
16.93% (454.40 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD-ECN 386
USDJPY-ECN 10
EURUSD-ECN 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD-ECN 586
USDJPY-ECN -13
EURUSD-ECN -2
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD-ECN 7.2K
USDJPY-ECN -71
EURUSD-ECN 30
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +285.35 USD
Peor transacción: -250 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +529.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -390.30 USD

No hay comentarios
2025.12.26 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 10:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 10:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 07:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 00:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 19:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 19:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
