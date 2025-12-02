シグナルセクション
Hendra Angga Laksana

Apex Stellar Authority

Hendra Angga Laksana
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  1004  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 57%
FBS-Real-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
312
利益トレード:
231 (74.03%)
損失トレード:
81 (25.96%)
ベストトレード:
27.82 USD
最悪のトレード:
-22.26 USD
総利益:
941.98 USD (101 135 pips)
総損失:
-374.93 USD (47 694 pips)
最大連続の勝ち:
20 (99.61 USD)
最大連続利益:
99.61 USD (20)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
99.07%
最大入金額:
9.56%
最近のトレード:
22 分前
1週間当たりの取引:
73
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
22.24
長いトレード:
205 (65.71%)
短いトレード:
107 (34.29%)
プロフィットファクター:
2.51
期待されたペイオフ:
1.82 USD
平均利益:
4.08 USD
平均損失:
-4.63 USD
最大連続の負け:
3 (-25.50 USD)
最大連続損失:
-25.50 USD (3)
月間成長:
53.32%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
25.50 USD (2.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.06% (25.50 USD)
エクイティによる:
20.65% (248.67 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 49
GBPUSD 34
GBPAUD 30
EURAUD 28
GBPJPY 28
USDJPY 26
CHFJPY 26
EURNZD 19
GBPCAD 17
NZDJPY 14
EURGBP 11
EURCAD 11
AUDJPY 10
NZDCHF 5
CADCHF 4
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 331
GBPUSD 39
GBPAUD 19
EURAUD 21
GBPJPY 36
USDJPY 20
CHFJPY 22
EURNZD 17
GBPCAD 9
NZDJPY 10
EURGBP 9
EURCAD 6
AUDJPY 10
NZDCHF 12
CADCHF 6
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 34K
GBPUSD 3.9K
GBPAUD 3.1K
EURAUD -1.9K
GBPJPY 5.6K
USDJPY 1.7K
CHFJPY 911
EURNZD 2K
GBPCAD -3
NZDJPY 334
EURGBP 703
EURCAD 882
AUDJPY 559
NZDCHF 993
CADCHF 577
  • ドローダウン
ベストトレード: +27.82 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +99.61 USD
最大連続損失: -25.50 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 3
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 23
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 4
Windsor-REAL
0.00 × 53
CMCMarkets1-Live
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 2
GDMFX-Live
0.00 × 5
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 14
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 23
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 5
FXCC-Live
0.00 × 5
ATFXGM8-Live
0.00 × 9
XMGlobal-Real 10
0.00 × 1
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
Activtrades-5
0.00 × 5
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
Apex Stellar Authority is not a system that reacts to the market — it makes the market come to it.
We operate at the highest point of clarity, entering only when price aligns with our defined stellar zones: the rare moments when direction, intention, and liquidity converge.

This strategy focuses on XAUUSD and major Forex pairs, but the approach is universal:
wait for precision, move with certainty, protect capital above everything.

There is no noise trading here.
No overexposure.
No attempts to fight volatility.

We follow one philosophy:
Authority is earned by consistency, not by aggression.

For investors who want a strategy that stands above the crowd — calm, decisive, and unshaken —
Apex Stellar Authority was built for you.

レビューなし
2026.01.01 22:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 06:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 06:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 01:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 14:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 01:49
Share of trading days is too low
2025.12.03 01:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 00:39
Share of trading days is too low
2025.12.03 00:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 17:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 17:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 17:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.02 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 17:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
