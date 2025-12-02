СигналыРазделы
Hendra Angga Laksana

Apex Stellar Authority

Hendra Angga Laksana
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 1004 USD в месяц
прирост с 2025 51%
FBS-Real-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
248
Прибыльных трейдов:
187 (75.40%)
Убыточных трейдов:
61 (24.60%)
Лучший трейд:
27.82 USD
Худший трейд:
-22.26 USD
Общая прибыль:
813.52 USD (87 552 pips)
Общий убыток:
-300.70 USD (37 545 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (99.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
99.61 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
99.07%
Макс. загрузка депозита:
9.56%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
118
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
20.11
Длинных трейдов:
163 (65.73%)
Коротких трейдов:
85 (34.27%)
Профит фактор:
2.71
Мат. ожидание:
2.07 USD
Средняя прибыль:
4.35 USD
Средний убыток:
-4.93 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-25.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.50 USD (3)
Прирост в месяц:
51.28%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
25.50 USD (2.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.06% (25.50 USD)
По эквити:
20.65% (248.67 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 48
GBPUSD 27
USDJPY 24
GBPAUD 23
GBPJPY 21
CHFJPY 20
EURAUD 16
GBPCAD 15
EURNZD 13
AUDJPY 10
EURGBP 10
NZDJPY 7
EURCAD 5
NZDCHF 5
CADCHF 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 319
GBPUSD 34
USDJPY 19
GBPAUD 12
GBPJPY 30
CHFJPY 17
EURAUD 15
GBPCAD 8
EURNZD 12
AUDJPY 10
EURGBP 7
NZDJPY 8
EURCAD 2
NZDCHF 12
CADCHF 6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 33K
GBPUSD 3.5K
USDJPY 1.6K
GBPAUD 2K
GBPJPY 4.6K
CHFJPY 235
EURAUD 364
GBPCAD -145
EURNZD 976
AUDJPY 559
EURGBP 599
NZDJPY 1.2K
EURCAD 223
NZDCHF 993
CADCHF 577
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +27.82 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +99.61 USD
Макс. убыток в серии: -25.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 3
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 23
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 4
Windsor-REAL
0.00 × 53
CMCMarkets1-Live
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 2
GDMFX-Live
0.00 × 5
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 14
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 23
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 5
FXCC-Live
0.00 × 5
ATFXGM8-Live
0.00 × 9
XMGlobal-Real 10
0.00 × 1
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
Activtrades-5
0.00 × 5
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
еще 334...
Apex Stellar Authority is not a system that reacts to the market — it makes the market come to it.
We operate at the highest point of clarity, entering only when price aligns with our defined stellar zones: the rare moments when direction, intention, and liquidity converge.

This strategy focuses on XAUUSD and major Forex pairs, but the approach is universal:
wait for precision, move with certainty, protect capital above everything.

There is no noise trading here.
No overexposure.
No attempts to fight volatility.

We follow one philosophy:
Authority is earned by consistency, not by aggression.

For investors who want a strategy that stands above the crowd — calm, decisive, and unshaken —
Apex Stellar Authority was built for you.

Нет отзывов
2025.12.24 06:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 06:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 01:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 14:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 01:49
Share of trading days is too low
2025.12.03 01:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 00:39
Share of trading days is too low
2025.12.03 00:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 17:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 17:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 17:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.02 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 17:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Apex Stellar Authority
1004 USD в месяц
51%
0
0
USD
1.5K
USD
4
100%
248
75%
99%
2.70
2.07
USD
21%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.