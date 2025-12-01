- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
53
利益トレード:
17 (32.07%)
損失トレード:
36 (67.92%)
ベストトレード:
49.80 USD
最悪のトレード:
-51.28 USD
総利益:
749.12 USD (75 782 pips)
総損失:
-1 005.84 USD (99 467 pips)
最大連続の勝ち:
7 (303.40 USD)
最大連続利益:
303.40 USD (7)
シャープレシオ:
-0.13
取引アクティビティ:
71.69%
最大入金額:
2.22%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
-0.45
長いトレード:
47 (88.68%)
短いトレード:
6 (11.32%)
プロフィットファクター:
0.74
期待されたペイオフ:
-4.84 USD
平均利益:
44.07 USD
平均損失:
-27.94 USD
最大連続の負け:
13 (-364.21 USD)
最大連続損失:
-364.21 USD (13)
月間成長:
-6.37%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
567.95 USD
最大の:
567.95 USD (14.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.20% (567.95 USD)
エクイティによる:
1.44% (51.23 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-257
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +49.80 USD
最悪のトレード: -51 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +303.40 USD
最大連続損失: -364.21 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
