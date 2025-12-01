- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
53
Negociações com lucro:
17 (32.07%)
Negociações com perda:
36 (67.92%)
Melhor negociação:
49.80 USD
Pior negociação:
-51.28 USD
Lucro bruto:
749.12 USD (75 782 pips)
Perda bruta:
-1 005.84 USD (99 467 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (303.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
303.40 USD (7)
Índice de Sharpe:
-0.13
Atividade de negociação:
71.69%
Depósito máximo carregado:
2.22%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
-0.45
Negociações longas:
47 (88.68%)
Negociações curtas:
6 (11.32%)
Fator de lucro:
0.74
Valor esperado:
-4.84 USD
Lucro médio:
44.07 USD
Perda média:
-27.94 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-364.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-364.21 USD (13)
Crescimento mensal:
-6.37%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
567.95 USD
Máximo:
567.95 USD (14.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.20% (567.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.44% (51.23 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-257
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +49.80 USD
Pior negociação: -51 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +303.40 USD
Máxima perda consecutiva: -364.21 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
