Total de Trades:
53
Transacciones Rentables:
17 (32.07%)
Transacciones Irrentables:
36 (67.92%)
Mejor transacción:
49.80 USD
Peor transacción:
-51.28 USD
Beneficio Bruto:
749.12 USD (75 782 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 005.84 USD (99 467 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (303.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
303.40 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.13
Actividad comercial:
71.69%
Carga máxima del depósito:
2.22%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
-0.45
Transacciones Largas:
47 (88.68%)
Transacciones Cortas:
6 (11.32%)
Factor de Beneficio:
0.74
Beneficio Esperado:
-4.84 USD
Beneficio medio:
44.07 USD
Pérdidas medias:
-27.94 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-364.21 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-364.21 USD (13)
Crecimiento al mes:
-6.37%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
567.95 USD
Máxima:
567.95 USD (14.20%)
Reducción relativa:
De balance:
14.20% (567.95 USD)
De fondos:
1.44% (51.23 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-257
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +49.80 USD
Peor transacción: -51 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +303.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -364.21 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
otros 196...
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-6%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
4
0%
53
32%
72%
0.74
-4.84
USD
USD
14%
1:50