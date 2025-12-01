- Прирост
Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
15 (30.61%)
Убыточных трейдов:
34 (69.39%)
Лучший трейд:
49.80 USD
Худший трейд:
-51.28 USD
Общая прибыль:
651.52 USD (65 782 pips)
Общий убыток:
-965.44 USD (95 467 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (303.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
303.40 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.17
Торговая активность:
72.29%
Макс. загрузка депозита:
2.22%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
-0.55
Длинных трейдов:
43 (87.76%)
Коротких трейдов:
6 (12.24%)
Профит фактор:
0.67
Мат. ожидание:
-6.41 USD
Средняя прибыль:
43.43 USD
Средний убыток:
-28.40 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-364.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-364.21 USD (13)
Прирост в месяц:
-7.88%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
567.95 USD
Максимальная:
567.95 USD (14.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.20% (567.95 USD)
По эквити:
1.14% (44.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-314
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-30K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +49.80 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +303.40 USD
Макс. убыток в серии: -364.21 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Нет отзывов
