- 자본
- 축소
트레이드:
81
이익 거래:
29 (35.80%)
손실 거래:
52 (64.20%)
최고의 거래:
49.92 USD
최악의 거래:
-51.28 USD
총 수익:
1 313.02 USD (132 583 pips)
총 손실:
-1 492.18 USD (147 682 pips)
연속 최대 이익:
9 (424.55 USD)
연속 최대 이익:
424.55 USD (9)
샤프 비율:
-0.05
거래 활동:
68.25%
최대 입금량:
3.03%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
-0.30
롱(주식매수):
72 (88.89%)
숏(주식차입매도):
9 (11.11%)
수익 요인:
0.88
기대수익:
-2.21 USD
평균 이익:
45.28 USD
평균 손실:
-28.70 USD
연속 최대 손실:
13 (-364.21 USD)
연속 최대 손실:
-364.21 USD (13)
월별 성장률:
9.93%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
603.71 USD
최대한의:
603.71 USD (15.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.65% (603.71 USD)
자본금별:
1.44% (51.23 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-179
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +49.92 USD
최악의 거래: -51 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +424.55 USD
연속 최대 손실: -364.21 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-4%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
6
0%
81
35%
68%
0.87
-2.21
USD
USD
16%
1:50