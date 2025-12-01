- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
52
盈利交易:
17 (32.69%)
亏损交易:
35 (67.31%)
最好交易:
49.80 USD
最差交易:
-51.28 USD
毛利:
749.12 USD (75 782 pips)
毛利亏损:
-985.64 USD (97 467 pips)
最大连续赢利:
7 (303.40 USD)
最大连续盈利:
303.40 USD (7)
夏普比率:
-0.12
交易活动:
73.73%
最大入金加载:
2.22%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
16 小时
采收率:
-0.42
长期交易:
46 (88.46%)
短期交易:
6 (11.54%)
利润因子:
0.76
预期回报:
-4.55 USD
平均利润:
44.07 USD
平均损失:
-28.16 USD
最大连续失误:
13 (-364.21 USD)
最大连续亏损:
-364.21 USD (13)
每月增长:
-5.84%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
567.95 USD
最大值:
567.95 USD (14.20%)
相对跌幅:
结余:
14.20% (567.95 USD)
净值:
1.14% (44.75 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-237
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +49.80 USD
最差交易: -51 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +303.40 USD
最大连续亏损: -364.21 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
