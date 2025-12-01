- Crescita
Trade:
11
Profit Trade:
1 (9.09%)
Loss Trade:
10 (90.91%)
Best Trade:
41.40 USD
Worst Trade:
-51.28 USD
Profitto lordo:
41.40 USD (4 160 pips)
Perdita lorda:
-293.41 USD (29 089 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (41.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
41.40 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.97
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.59%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
9 (81.82%)
Short Trade:
2 (18.18%)
Fattore di profitto:
0.14
Profitto previsto:
-22.91 USD
Profitto medio:
41.40 USD
Perdita media:
-29.34 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-208.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-208.39 USD (7)
Crescita mensile:
-6.30%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
252.01 USD
Massimale:
252.01 USD (6.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.30% (252.01 USD)
Per equità:
1.14% (44.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-252
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-25K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +41.40 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +41.40 USD
Massima perdita consecutiva: -208.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
