- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
93
利益トレード:
35 (37.63%)
損失トレード:
58 (62.37%)
ベストトレード:
149.40 USD
最悪のトレード:
-153.83 USD
総利益:
4 751.05 USD (160 356 pips)
総損失:
-4 949.73 USD (163 170 pips)
最大連続の勝ち:
10 (1 297.00 USD)
最大連続利益:
1 297.00 USD (10)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
83.77%
最大入金額:
16.84%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
-0.08
長いトレード:
73 (78.49%)
短いトレード:
20 (21.51%)
プロフィットファクター:
0.96
期待されたペイオフ:
-2.14 USD
平均利益:
135.74 USD
平均損失:
-85.34 USD
最大連続の負け:
11 (-1 144.53 USD)
最大連続損失:
-1 144.53 USD (11)
月間成長:
-13.70%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 624.69 USD
最大の:
2 547.22 USD (64.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
64.94% (2 547.22 USD)
エクイティによる:
6.67% (181.41 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|93
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-199
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-2.8K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +149.40 USD
最悪のトレード: -154 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +1 297.00 USD
最大連続損失: -1 144.53 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
196 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
hgasajhsasdh
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-7%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
5
0%
93
37%
84%
0.95
-2.14
USD
USD
65%
1:50