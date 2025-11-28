シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / MultazamISignal 1
Multazam

MultazamISignal 1

Multazam
レビュー0件
5週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -7%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
93
利益トレード:
35 (37.63%)
損失トレード:
58 (62.37%)
ベストトレード:
149.40 USD
最悪のトレード:
-153.83 USD
総利益:
4 751.05 USD (160 356 pips)
総損失:
-4 949.73 USD (163 170 pips)
最大連続の勝ち:
10 (1 297.00 USD)
最大連続利益:
1 297.00 USD (10)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
83.77%
最大入金額:
16.84%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
-0.08
長いトレード:
73 (78.49%)
短いトレード:
20 (21.51%)
プロフィットファクター:
0.96
期待されたペイオフ:
-2.14 USD
平均利益:
135.74 USD
平均損失:
-85.34 USD
最大連続の負け:
11 (-1 144.53 USD)
最大連続損失:
-1 144.53 USD (11)
月間成長:
-13.70%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 624.69 USD
最大の:
2 547.22 USD (64.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
64.94% (2 547.22 USD)
エクイティによる:
6.67% (181.41 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 93
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -199
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -2.8K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +149.40 USD
最悪のトレード: -154 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +1 297.00 USD
最大連続損失: -1 144.53 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

hgasajhsasdh
レビューなし
2025.12.07 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 20:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.28 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください