- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
6 (66.66%)
Loss Trade:
3 (33.33%)
Best Trade:
148.71 USD
Worst Trade:
-62.07 USD
Profitto lordo:
838.40 USD (28 551 pips)
Perdita lorda:
-183.27 USD (6 048 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (541.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
541.67 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.75
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.88%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
10.55
Long Trade:
9 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.57
Profitto previsto:
72.79 USD
Profitto medio:
139.73 USD
Perdita media:
-61.09 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-62.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-62.07 USD (1)
Crescita mensile:
21.84%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
62.07 USD
Massimale:
62.07 USD (2.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.96% (60.60 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|655
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|23K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +148.71 USD
Worst Trade: -62 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +541.67 USD
Massima perdita consecutiva: -62.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
195 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
hgasajhsasdh
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
22%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
1
0%
9
66%
100%
4.57
72.79
USD
USD
2%
1:50