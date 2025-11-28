- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
92
盈利交易:
35 (38.04%)
亏损交易:
57 (61.96%)
最好交易:
149.40 USD
最差交易:
-153.83 USD
毛利:
4 751.05 USD (160 356 pips)
毛利亏损:
-4 889.13 USD (161 170 pips)
最大连续赢利:
10 (1 297.00 USD)
最大连续盈利:
1 297.00 USD (10)
夏普比率:
0.01
交易活动:
83.77%
最大入金加载:
16.84%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
19 小时
采收率:
-0.05
长期交易:
72 (78.26%)
短期交易:
20 (21.74%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-1.50 USD
平均利润:
135.74 USD
平均损失:
-85.77 USD
最大连续失误:
11 (-1 144.53 USD)
最大连续亏损:
-1 144.53 USD (11)
每月增长:
-7.28%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 624.69 USD
最大值:
2 547.22 USD (64.94%)
相对跌幅:
结余:
64.94% (2 547.22 USD)
净值:
6.67% (181.41 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-138
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-814
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +149.40 USD
最差交易: -154 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +1 297.00 USD
最大连续亏损: -1 144.53 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
