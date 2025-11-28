信号部分
信号 / MetaTrader 4 / MultazamISignal 1
Multazam

MultazamISignal 1

Multazam
0条评论
5
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -5%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
92
盈利交易:
35 (38.04%)
亏损交易:
57 (61.96%)
最好交易:
149.40 USD
最差交易:
-153.83 USD
毛利:
4 751.05 USD (160 356 pips)
毛利亏损:
-4 889.13 USD (161 170 pips)
最大连续赢利:
10 (1 297.00 USD)
最大连续盈利:
1 297.00 USD (10)
夏普比率:
0.01
交易活动:
83.77%
最大入金加载:
16.84%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
19 小时
采收率:
-0.05
长期交易:
72 (78.26%)
短期交易:
20 (21.74%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-1.50 USD
平均利润:
135.74 USD
平均损失:
-85.77 USD
最大连续失误:
11 (-1 144.53 USD)
最大连续亏损:
-1 144.53 USD (11)
每月增长:
-7.28%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 624.69 USD
最大值:
2 547.22 USD (64.94%)
相对跌幅:
结余:
64.94% (2 547.22 USD)
净值:
6.67% (181.41 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 92
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -138
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -814
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +149.40 USD
最差交易: -154 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +1 297.00 USD
最大连续亏损: -1 144.53 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
196 更多...
hgasajhsasdh
没有评论
2025.12.07 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 20:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.28 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
