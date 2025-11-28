- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
93
Negociações com lucro:
35 (37.63%)
Negociações com perda:
58 (62.37%)
Melhor negociação:
149.40 USD
Pior negociação:
-153.83 USD
Lucro bruto:
4 751.05 USD (160 356 pips)
Perda bruta:
-4 949.73 USD (163 170 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (1 297.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 297.00 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
83.77%
Depósito máximo carregado:
16.84%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
-0.08
Negociações longas:
73 (78.49%)
Negociações curtas:
20 (21.51%)
Fator de lucro:
0.96
Valor esperado:
-2.14 USD
Lucro médio:
135.74 USD
Perda média:
-85.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-1 144.53 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 144.53 USD (11)
Crescimento mensal:
-11.74%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 624.69 USD
Máximo:
2 547.22 USD (64.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
64.94% (2 547.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.67% (181.41 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|93
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-199
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-2.8K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +149.40 USD
Pior negociação: -154 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +1 297.00 USD
Máxima perda consecutiva: -1 144.53 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
196 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
hgasajhsasdh
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-7%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
5
0%
93
37%
84%
0.95
-2.14
USD
USD
65%
1:50