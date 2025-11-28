- 자본
- 축소
트레이드:
140
이익 거래:
52 (37.14%)
손실 거래:
88 (62.86%)
최고의 거래:
149.76 USD
최악의 거래:
-153.83 USD
총 수익:
7 088.86 USD (238 840 pips)
총 손실:
-7 546.19 USD (248 832 pips)
연속 최대 이익:
12 (1 666.86 USD)
연속 최대 이익:
1 666.86 USD (12)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
79.70%
최대 입금량:
16.84%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
29
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
-0.18
롱(주식매수):
112 (80.00%)
숏(주식차입매도):
28 (20.00%)
수익 요인:
0.94
기대수익:
-3.27 USD
평균 이익:
136.32 USD
평균 손실:
-85.75 USD
연속 최대 손실:
11 (-1 144.53 USD)
연속 최대 손실:
-1 144.53 USD (11)
월별 성장률:
46.13%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 640.08 USD
최대한의:
2 562.61 USD (65.33%)
상대적 삭감:
잔고별:
65.33% (2 562.61 USD)
자본금별:
10.41% (264.76 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|140
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-457
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-10K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +149.76 USD
최악의 거래: -154 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +1 666.86 USD
연속 최대 손실: -1 144.53 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
