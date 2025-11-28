SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / MultazamISignal 1
Multazam

MultazamISignal 1

Multazam
0 comentarios
5 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -7%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
93
Transacciones Rentables:
35 (37.63%)
Transacciones Irrentables:
58 (62.37%)
Mejor transacción:
149.40 USD
Peor transacción:
-153.83 USD
Beneficio Bruto:
4 751.05 USD (160 356 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 949.73 USD (163 170 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (1 297.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 297.00 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
83.77%
Carga máxima del depósito:
16.84%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
-0.08
Transacciones Largas:
73 (78.49%)
Transacciones Cortas:
20 (21.51%)
Factor de Beneficio:
0.96
Beneficio Esperado:
-2.14 USD
Beneficio medio:
135.74 USD
Pérdidas medias:
-85.34 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-1 144.53 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 144.53 USD (11)
Crecimiento al mes:
-11.74%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 624.69 USD
Máxima:
2 547.22 USD (64.94%)
Reducción relativa:
De balance:
64.94% (2 547.22 USD)
De fondos:
6.67% (181.41 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 93
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -199
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -2.8K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +149.40 USD
Peor transacción: -154 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +1 297.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 144.53 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
otros 196...
hgasajhsasdh
No hay comentarios
2025.12.07 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 20:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.28 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
