- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
89
Прибыльных трейдов:
33 (37.07%)
Убыточных трейдов:
56 (62.92%)
Лучший трейд:
149.40 USD
Худший трейд:
-153.83 USD
Общая прибыль:
4 458.23 USD (150 356 pips)
Общий убыток:
-4 828.53 USD (159 170 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (1 297.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 297.00 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
83.77%
Макс. загрузка депозита:
16.84%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
-0.15
Длинных трейдов:
69 (77.53%)
Коротких трейдов:
20 (22.47%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-4.16 USD
Средняя прибыль:
135.10 USD
Средний убыток:
-86.22 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-1 144.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 144.53 USD (11)
Прирост в месяц:
-12.34%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 624.69 USD
Максимальная:
2 547.22 USD (64.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
64.94% (2 547.22 USD)
По эквити:
6.67% (181.41 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|89
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-370
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-8.8K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +149.40 USD
Худший трейд: -154 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +1 297.00 USD
Макс. убыток в серии: -1 144.53 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 196...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
hgasajhsasdh
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-12%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
5
0%
89
37%
84%
0.92
-4.16
USD
USD
65%
1:50