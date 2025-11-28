СигналыРазделы
Multazam

MultazamISignal 1

Multazam
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -12%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
89
Прибыльных трейдов:
33 (37.07%)
Убыточных трейдов:
56 (62.92%)
Лучший трейд:
149.40 USD
Худший трейд:
-153.83 USD
Общая прибыль:
4 458.23 USD (150 356 pips)
Общий убыток:
-4 828.53 USD (159 170 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (1 297.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 297.00 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
83.77%
Макс. загрузка депозита:
16.84%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
-0.15
Длинных трейдов:
69 (77.53%)
Коротких трейдов:
20 (22.47%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-4.16 USD
Средняя прибыль:
135.10 USD
Средний убыток:
-86.22 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-1 144.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 144.53 USD (11)
Прирост в месяц:
-12.34%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 624.69 USD
Максимальная:
2 547.22 USD (64.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
64.94% (2 547.22 USD)
По эквити:
6.67% (181.41 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 89
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -370
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -8.8K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +149.40 USD
Худший трейд: -154 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +1 297.00 USD
Макс. убыток в серии: -1 144.53 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 196...
hgasajhsasdh
Нет отзывов
2025.12.07 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 20:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.28 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
