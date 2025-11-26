- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
138
利益トレード:
87 (63.04%)
損失トレード:
51 (36.96%)
ベストトレード:
20.70 USD
最悪のトレード:
-284.76 USD
総利益:
259.88 USD (10 063 pips)
総損失:
-1 752.03 USD (17 570 pips)
最大連続の勝ち:
9 (11.44 USD)
最大連続利益:
26.20 USD (7)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
83.89%
最大入金額:
55.77%
最近のトレード:
43 分前
1週間当たりの取引:
37
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
-0.96
長いトレード:
57 (41.30%)
短いトレード:
81 (58.70%)
プロフィットファクター:
0.15
期待されたペイオフ:
-10.81 USD
平均利益:
2.99 USD
平均損失:
-34.35 USD
最大連続の負け:
8 (-908.47 USD)
最大連続損失:
-908.47 USD (8)
月間成長:
-70.18%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 516.56 USD
最大の:
1 549.44 USD (150.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
71.17% (1 549.44 USD)
エクイティによる:
28.66% (609.33 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|84
|EURUSD
|53
|SPXUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|-1.4K
|EURUSD
|-81
|SPXUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|-6.9K
|EURUSD
|-253
|SPXUSD
|-213
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +20.70 USD
最悪のトレード: -285 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +11.44 USD
最大連続損失: -908.47 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 106
|
Exness-Real15
|0.00 × 59
|
FxBrew-Live
|0.00 × 2
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 27
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 2
|
CityIndexSG-Live 107
|0.00 × 1
|
LandFX-Live2
|0.00 × 46
|
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 5
|
JustForex-Demo
|0.00 × 9
|
AUSMarkets-Live
|0.00 × 20
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 2
|
DIS-Real-01
|0.00 × 6
|
PacificUnionLLC-Live 3
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL3
|0.00 × 6
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 28
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
USGVU-LiveAsia
|0.00 × 1
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
Amega-LiveUK
|0.00 × 1
|
Prosperity-Live
|0.00 × 5
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
