- 자본
- 축소
트레이드:
170
이익 거래:
112 (65.88%)
손실 거래:
58 (34.12%)
최고의 거래:
27.60 USD
최악의 거래:
-284.76 USD
총 수익:
327.31 USD (12 864 pips)
총 손실:
-1 766.37 USD (18 451 pips)
연속 최대 이익:
11 (13.44 USD)
연속 최대 이익:
33.12 USD (6)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
82.66%
최대 입금량:
55.77%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
34
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
-0.93
롱(주식매수):
72 (42.35%)
숏(주식차입매도):
98 (57.65%)
수익 요인:
0.19
기대수익:
-8.47 USD
평균 이익:
2.92 USD
평균 손실:
-30.45 USD
연속 최대 손실:
8 (-908.47 USD)
연속 최대 손실:
-908.47 USD (8)
월별 성장률:
-26.97%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 516.56 USD
최대한의:
1 549.44 USD (150.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
71.17% (1 549.44 USD)
자본금별:
28.66% (609.33 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|106
|EURUSD
|63
|SPXUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|-1.4K
|EURUSD
|-70
|SPXUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|-5.9K
|EURUSD
|666
|SPXUSD
|-213
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +27.60 USD
최악의 거래: -285 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +13.44 USD
연속 최대 손실: -908.47 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 46
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 2
|
WeTrade-Live2
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 1
|
USGVU-LiveAsia
|0.00 × 1
|
xChief-Demo
|0.00 × 5
|
Amega-LiveUK
|0.00 × 1
|
Prosperity-Live
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 28
|
RVForex-Demo
|0.00 × 23
|
FTMO-Server2
|0.00 × 17
|
OxSecurities-Live-2
|0.00 × 4
|
WindsorBrokers-REAL3
|0.00 × 6
|
ICMCapitalVC-LIVE2
|0.00 × 30
|
Xlence-Real13
|0.00 × 2
|
ICMCapital-LIVE2
|0.00 × 3
|
FinsaPty-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live-2
|0.00 × 2
|
FXGiantsBM-Real10
|0.00 × 16
|
FXCC1-Live
|0.00 × 195
|
USGVU-Live-Europe
|0.00 × 1
|
RVForex-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 7
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 1
