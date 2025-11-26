SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Avto M5 PRO
Aleksandr Skochko

Avto M5 PRO

Aleksandr Skochko
0 Bewertungen
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -70%
Weltrade-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
138
Gewinntrades:
87 (63.04%)
Verlusttrades:
51 (36.96%)
Bester Trade:
20.70 USD
Schlechtester Trade:
-284.76 USD
Bruttoprofit:
259.88 USD (10 063 pips)
Bruttoverlust:
-1 752.03 USD (17 570 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (11.44 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
26.20 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
83.89%
Max deposit load:
55.77%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
38
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.96
Long-Positionen:
57 (41.30%)
Short-Positionen:
81 (58.70%)
Profit-Faktor:
0.15
Mathematische Gewinnerwartung:
-10.81 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.99 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-34.35 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-908.47 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-908.47 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-70.18%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 516.56 USD
Maximaler:
1 549.44 USD (150.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
71.17% (1 549.44 USD)
Kapital:
28.66% (609.33 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 84
EURUSD 53
SPXUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD -1.4K
EURUSD -81
SPXUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD -6.9K
EURUSD -253
SPXUSD -213
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +20.70 USD
Schlechtester Trade: -285 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.44 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -908.47 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Weltrade-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 106
Exness-Real15
0.00 × 59
FxBrew-Live
0.00 × 2
ACYSecurities-Live
0.00 × 27
Exness-Real33
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 2
CityIndexSG-Live 107
0.00 × 1
LandFX-Live2
0.00 × 46
FOREX.comGlobalCN-Live 126
0.00 × 1
FOXMarkets-Live
0.00 × 5
JustForex-Demo
0.00 × 9
AUSMarkets-Live
0.00 × 20
InvestAZ-REAL
0.00 × 2
DIS-Real-01
0.00 × 6
PacificUnionLLC-Live 3
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL3
0.00 × 6
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 2
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 28
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
USGVU-LiveAsia
0.00 × 1
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
Amega-LiveUK
0.00 × 1
Prosperity-Live
0.00 × 5
360Capital-Real
0.00 × 7
noch 988 ...
Keine Bewertungen
2025.12.05 06:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 17:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.28 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 17:55
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.26 17:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 17:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.