Всего трейдов:
137
Прибыльных трейдов:
86 (62.77%)
Убыточных трейдов:
51 (37.23%)
Лучший трейд:
20.70 USD
Худший трейд:
-284.76 USD
Общая прибыль:
258.88 USD (9 964 pips)
Общий убыток:
-1 752.03 USD (17 570 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (15.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
26.20 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
83.89%
Макс. загрузка депозита:
55.77%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
-0.96
Длинных трейдов:
57 (41.61%)
Коротких трейдов:
80 (58.39%)
Профит фактор:
0.15
Мат. ожидание:
-10.90 USD
Средняя прибыль:
3.01 USD
Средний убыток:
-34.35 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-908.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-908.47 USD (8)
Прирост в месяц:
-70.20%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 516.56 USD
Максимальная:
1 549.44 USD (150.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
71.17% (1 549.44 USD)
По эквити:
28.66% (609.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|83
|EURUSD
|53
|SPXUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|-1.4K
|EURUSD
|-81
|SPXUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|-7K
|EURUSD
|-253
|SPXUSD
|-213
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +20.70 USD
Худший трейд: -285 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +15.30 USD
Макс. убыток в серии: -908.47 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 106
|
Exness-Real15
|0.00 × 59
|
FxBrew-Live
|0.00 × 2
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 27
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 2
|
CityIndexSG-Live 107
|0.00 × 1
|
LandFX-Live2
|0.00 × 46
|
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 5
|
JustForex-Demo
|0.00 × 9
|
AUSMarkets-Live
|0.00 × 20
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 2
|
DIS-Real-01
|0.00 × 6
|
PacificUnionLLC-Live 3
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL3
|0.00 × 6
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 28
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
USGVU-LiveAsia
|0.00 × 1
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
Amega-LiveUK
|0.00 × 1
|
Prosperity-Live
|0.00 × 5
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
