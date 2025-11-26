Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

MAEXLimited-MT4 Real Server 0.00 × 106 Exness-Real15 0.00 × 59 FxBrew-Live 0.00 × 2 ACYSecurities-Live 0.00 × 27 Exness-Real33 0.00 × 1 ValutradesSeychelles-Real 0.00 × 2 CityIndexSG-Live 107 0.00 × 1 LandFX-Live2 0.00 × 46 FOREX.comGlobalCN-Live 126 0.00 × 1 FOXMarkets-Live 0.00 × 5 JustForex-Demo 0.00 × 9 AUSMarkets-Live 0.00 × 20 InvestAZ-REAL 0.00 × 2 DIS-Real-01 0.00 × 6 PacificUnionLLC-Live 3 0.00 × 2 WindsorBrokers-REAL3 0.00 × 6 TradeNation-LiveBravo 0.00 × 1 IronFXBM-Real10 0.00 × 2 EightcapLtd-Real-4 0.00 × 28 EGlobalTrade-Classic3 0.00 × 5 USGVU-LiveAsia 0.00 × 1 BIGSolutions-LIVE4 0.00 × 7 Amega-LiveUK 0.00 × 1 Prosperity-Live 0.00 × 5 360Capital-Real 0.00 × 7 еще 988...