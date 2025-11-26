СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Avto M5 PRO
Aleksandr Skochko

Avto M5 PRO

Aleksandr Skochko
0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 -70%
Weltrade-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
137
Прибыльных трейдов:
86 (62.77%)
Убыточных трейдов:
51 (37.23%)
Лучший трейд:
20.70 USD
Худший трейд:
-284.76 USD
Общая прибыль:
258.88 USD (9 964 pips)
Общий убыток:
-1 752.03 USD (17 570 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (15.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
26.20 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
83.89%
Макс. загрузка депозита:
55.77%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
-0.96
Длинных трейдов:
57 (41.61%)
Коротких трейдов:
80 (58.39%)
Профит фактор:
0.15
Мат. ожидание:
-10.90 USD
Средняя прибыль:
3.01 USD
Средний убыток:
-34.35 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-908.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-908.47 USD (8)
Прирост в месяц:
-70.20%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 516.56 USD
Максимальная:
1 549.44 USD (150.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
71.17% (1 549.44 USD)
По эквити:
28.66% (609.33 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 83
EURUSD 53
SPXUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD -1.4K
EURUSD -81
SPXUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD -7K
EURUSD -253
SPXUSD -213
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.70 USD
Худший трейд: -285 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +15.30 USD
Макс. убыток в серии: -908.47 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 106
Exness-Real15
0.00 × 59
FxBrew-Live
0.00 × 2
ACYSecurities-Live
0.00 × 27
Exness-Real33
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 2
CityIndexSG-Live 107
0.00 × 1
LandFX-Live2
0.00 × 46
FOREX.comGlobalCN-Live 126
0.00 × 1
FOXMarkets-Live
0.00 × 5
JustForex-Demo
0.00 × 9
AUSMarkets-Live
0.00 × 20
InvestAZ-REAL
0.00 × 2
DIS-Real-01
0.00 × 6
PacificUnionLLC-Live 3
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL3
0.00 × 6
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 2
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 28
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
USGVU-LiveAsia
0.00 × 1
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
Amega-LiveUK
0.00 × 1
Prosperity-Live
0.00 × 5
360Capital-Real
0.00 × 7
еще 988...
Нет отзывов
2025.12.05 06:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 17:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.28 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 17:55
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.26 17:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 17:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.