Aleksandr Skochko

Avto M5 PRO

Aleksandr Skochko
0 comentarios
6 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -70%
Weltrade-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
138
Transacciones Rentables:
87 (63.04%)
Transacciones Irrentables:
51 (36.96%)
Mejor transacción:
20.70 USD
Peor transacción:
-284.76 USD
Beneficio Bruto:
259.88 USD (10 063 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 752.03 USD (17 570 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (11.44 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
26.20 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
83.89%
Carga máxima del depósito:
55.77%
Último trade:
4 minutos
Trades a la semana:
37
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
-0.96
Transacciones Largas:
57 (41.30%)
Transacciones Cortas:
81 (58.70%)
Factor de Beneficio:
0.15
Beneficio Esperado:
-10.81 USD
Beneficio medio:
2.99 USD
Pérdidas medias:
-34.35 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-908.47 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-908.47 USD (8)
Crecimiento al mes:
-70.18%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 516.56 USD
Máxima:
1 549.44 USD (150.01%)
Reducción relativa:
De balance:
71.17% (1 549.44 USD)
De fondos:
28.66% (609.33 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 84
EURUSD 53
SPXUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD -1.4K
EURUSD -81
SPXUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD -6.9K
EURUSD -253
SPXUSD -213
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +20.70 USD
Peor transacción: -285 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +11.44 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -908.47 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 106
Exness-Real15
0.00 × 59
FxBrew-Live
0.00 × 2
ACYSecurities-Live
0.00 × 27
Exness-Real33
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 2
CityIndexSG-Live 107
0.00 × 1
LandFX-Live2
0.00 × 46
FOREX.comGlobalCN-Live 126
0.00 × 1
FOXMarkets-Live
0.00 × 5
JustForex-Demo
0.00 × 9
AUSMarkets-Live
0.00 × 20
InvestAZ-REAL
0.00 × 2
DIS-Real-01
0.00 × 6
PacificUnionLLC-Live 3
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL3
0.00 × 6
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 2
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 28
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
USGVU-LiveAsia
0.00 × 1
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
Amega-LiveUK
0.00 × 1
Prosperity-Live
0.00 × 5
360Capital-Real
0.00 × 7
otros 988...
No hay comentarios
2025.12.05 06:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 17:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.28 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 17:55
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.26 17:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 17:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
