Total de Trades:
138
Transacciones Rentables:
87 (63.04%)
Transacciones Irrentables:
51 (36.96%)
Mejor transacción:
20.70 USD
Peor transacción:
-284.76 USD
Beneficio Bruto:
259.88 USD (10 063 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 752.03 USD (17 570 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (11.44 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
26.20 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
83.89%
Carga máxima del depósito:
55.77%
Último trade:
4 minutos
Trades a la semana:
37
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
-0.96
Transacciones Largas:
57 (41.30%)
Transacciones Cortas:
81 (58.70%)
Factor de Beneficio:
0.15
Beneficio Esperado:
-10.81 USD
Beneficio medio:
2.99 USD
Pérdidas medias:
-34.35 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-908.47 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-908.47 USD (8)
Crecimiento al mes:
-70.18%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 516.56 USD
Máxima:
1 549.44 USD (150.01%)
Reducción relativa:
De balance:
71.17% (1 549.44 USD)
De fondos:
28.66% (609.33 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|84
|EURUSD
|53
|SPXUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|-1.4K
|EURUSD
|-81
|SPXUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|-6.9K
|EURUSD
|-253
|SPXUSD
|-213
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Mejor transacción: +20.70 USD
Peor transacción: -285 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +11.44 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -908.47 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 106
|
Exness-Real15
|0.00 × 59
|
FxBrew-Live
|0.00 × 2
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 27
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 2
|
CityIndexSG-Live 107
|0.00 × 1
|
LandFX-Live2
|0.00 × 46
|
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 5
|
JustForex-Demo
|0.00 × 9
|
AUSMarkets-Live
|0.00 × 20
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 2
|
DIS-Real-01
|0.00 × 6
|
PacificUnionLLC-Live 3
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL3
|0.00 × 6
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 28
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
USGVU-LiveAsia
|0.00 × 1
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
Amega-LiveUK
|0.00 × 1
|
Prosperity-Live
|0.00 × 5
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
