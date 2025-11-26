- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
138
盈利交易:
87 (63.04%)
亏损交易:
51 (36.96%)
最好交易:
20.70 USD
最差交易:
-284.76 USD
毛利:
259.88 USD (10 063 pips)
毛利亏损:
-1 752.03 USD (17 570 pips)
最大连续赢利:
9 (11.44 USD)
最大连续盈利:
26.20 USD (7)
夏普比率:
0.08
交易活动:
83.89%
最大入金加载:
55.77%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
36
平均持有时间:
13 小时
采收率:
-0.96
长期交易:
57 (41.30%)
短期交易:
81 (58.70%)
利润因子:
0.15
预期回报:
-10.81 USD
平均利润:
2.99 USD
平均损失:
-34.35 USD
最大连续失误:
8 (-908.47 USD)
最大连续亏损:
-908.47 USD (8)
每月增长:
-70.18%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1 516.56 USD
最大值:
1 549.44 USD (150.01%)
相对跌幅:
结余:
71.17% (1 549.44 USD)
净值:
28.66% (609.33 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|84
|EURUSD
|53
|SPXUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|-1.4K
|EURUSD
|-81
|SPXUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|-6.9K
|EURUSD
|-253
|SPXUSD
|-213
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 106
|
Exness-Real15
|0.00 × 59
|
FxBrew-Live
|0.00 × 2
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 27
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 2
|
CityIndexSG-Live 107
|0.00 × 1
|
LandFX-Live2
|0.00 × 46
|
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 5
|
JustForex-Demo
|0.00 × 9
|
AUSMarkets-Live
|0.00 × 20
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 2
|
DIS-Real-01
|0.00 × 6
|
PacificUnionLLC-Live 3
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL3
|0.00 × 6
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 28
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
USGVU-LiveAsia
|0.00 × 1
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
Amega-LiveUK
|0.00 × 1
|
Prosperity-Live
|0.00 × 5
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
