Aleksandr Skochko

Avto M5 PRO

Aleksandr Skochko
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
0%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
3 (75.00%)
Loss Trade:
1 (25.00%)
Best Trade:
6.10 USD
Worst Trade:
-3.19 USD
Profitto lordo:
8.10 USD (503 pips)
Perdita lorda:
-3.19 USD (310 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (7.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.10 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
85.46%
Massimo carico di deposito:
0.23%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
1.54
Long Trade:
1 (25.00%)
Short Trade:
3 (75.00%)
Fattore di profitto:
2.54
Profitto previsto:
1.23 USD
Profitto medio:
2.70 USD
Perdita media:
-3.19 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.19 USD (1)
Crescita mensile:
0.49%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.19 USD
Massimale:
3.19 USD (0.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.06% (0.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 193
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.10 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.10 USD
Massima perdita consecutiva: -3.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.11.26 17:55
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.26 17:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 17:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.