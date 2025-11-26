SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Avto M5 PRO
Aleksandr Skochko

Avto M5 PRO

Aleksandr Skochko
6 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -70%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
138
Negociações com lucro:
87 (63.04%)
Negociações com perda:
51 (36.96%)
Melhor negociação:
20.70 USD
Pior negociação:
-284.76 USD
Lucro bruto:
259.88 USD (10 063 pips)
Perda bruta:
-1 752.03 USD (17 570 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (11.44 USD)
Máximo lucro consecutivo:
26.20 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
83.89%
Depósito máximo carregado:
55.77%
Último negócio:
24 minutos atrás
Negociações por semana:
37
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
-0.96
Negociações longas:
57 (41.30%)
Negociações curtas:
81 (58.70%)
Fator de lucro:
0.15
Valor esperado:
-10.81 USD
Lucro médio:
2.99 USD
Perda média:
-34.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-908.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-908.47 USD (8)
Crescimento mensal:
-70.18%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 516.56 USD
Máximo:
1 549.44 USD (150.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
71.17% (1 549.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
28.66% (609.33 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 84
EURUSD 53
SPXUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD -1.4K
EURUSD -81
SPXUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD -6.9K
EURUSD -253
SPXUSD -213
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +20.70 USD
Pior negociação: -285 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +11.44 USD
Máxima perda consecutiva: -908.47 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 106
Exness-Real15
0.00 × 59
FxBrew-Live
0.00 × 2
ACYSecurities-Live
0.00 × 27
Exness-Real33
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 2
CityIndexSG-Live 107
0.00 × 1
LandFX-Live2
0.00 × 46
FOREX.comGlobalCN-Live 126
0.00 × 1
FOXMarkets-Live
0.00 × 5
JustForex-Demo
0.00 × 9
AUSMarkets-Live
0.00 × 20
InvestAZ-REAL
0.00 × 2
DIS-Real-01
0.00 × 6
PacificUnionLLC-Live 3
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL3
0.00 × 6
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 2
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 28
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
USGVU-LiveAsia
0.00 × 1
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
Amega-LiveUK
0.00 × 1
Prosperity-Live
0.00 × 5
360Capital-Real
0.00 × 7
988 mais ...
Sem comentários
2025.12.05 06:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 17:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.28 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 17:55
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.26 17:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 17:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
