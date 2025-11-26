- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
138
Negociações com lucro:
87 (63.04%)
Negociações com perda:
51 (36.96%)
Melhor negociação:
20.70 USD
Pior negociação:
-284.76 USD
Lucro bruto:
259.88 USD (10 063 pips)
Perda bruta:
-1 752.03 USD (17 570 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (11.44 USD)
Máximo lucro consecutivo:
26.20 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
83.89%
Depósito máximo carregado:
55.77%
Último negócio:
24 minutos atrás
Negociações por semana:
37
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
-0.96
Negociações longas:
57 (41.30%)
Negociações curtas:
81 (58.70%)
Fator de lucro:
0.15
Valor esperado:
-10.81 USD
Lucro médio:
2.99 USD
Perda média:
-34.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-908.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-908.47 USD (8)
Crescimento mensal:
-70.18%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 516.56 USD
Máximo:
1 549.44 USD (150.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
71.17% (1 549.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
28.66% (609.33 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|84
|EURUSD
|53
|SPXUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|-1.4K
|EURUSD
|-81
|SPXUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|-6.9K
|EURUSD
|-253
|SPXUSD
|-213
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +20.70 USD
Pior negociação: -285 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +11.44 USD
Máxima perda consecutiva: -908.47 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 106
|
Exness-Real15
|0.00 × 59
|
FxBrew-Live
|0.00 × 2
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 27
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 2
|
CityIndexSG-Live 107
|0.00 × 1
|
LandFX-Live2
|0.00 × 46
|
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 5
|
JustForex-Demo
|0.00 × 9
|
AUSMarkets-Live
|0.00 × 20
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 2
|
DIS-Real-01
|0.00 × 6
|
PacificUnionLLC-Live 3
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL3
|0.00 × 6
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 28
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
USGVU-LiveAsia
|0.00 × 1
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
Amega-LiveUK
|0.00 × 1
|
Prosperity-Live
|0.00 × 5
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
988 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
35 USD por mês
-70%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
6
99%
138
63%
84%
0.14
-10.81
USD
USD
71%
1:500