- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
23
利益トレード:
22 (95.65%)
損失トレード:
1 (4.35%)
ベストトレード:
76.20 USD
最悪のトレード:
-4.60 USD
総利益:
828.40 USD (41 510 pips)
総損失:
-4.60 USD (229 pips)
最大連続の勝ち:
20 (772.40 USD)
最大連続利益:
772.40 USD (20)
シャープレシオ:
2.26
取引アクティビティ:
1.67%
最大入金額:
70.91%
最近のトレード:
3 分前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
29 分
リカバリーファクター:
179.09
長いトレード:
13 (56.52%)
短いトレード:
10 (43.48%)
プロフィットファクター:
180.09
期待されたペイオフ:
35.82 USD
平均利益:
37.65 USD
平均損失:
-4.60 USD
最大連続の負け:
1 (-4.60 USD)
最大連続損失:
-4.60 USD (1)
月間成長:
30.48%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
4.60 USD (0.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.26% (4.60 USD)
エクイティによる:
11.93% (206.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD_i
|824
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD_i
|41K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +76.20 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +772.40 USD
最大連続損失: -4.60 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exispro-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Trading conditions
- Scalping
- Trading pair XAUUSD
- A prerequisite for subscription - the XAUUSD currency pair must be with suffixes
- Each order is protected by a hard stoploss
- Grids, Martingale and other dangerous systems do not use
- I don't trade on news
- The trading system is fully automated
- The planned profitability is 10-40%
- Recommended Broker
- Telegram Channel
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
33 USD/月
82%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
7
100%
23
95%
2%
180.08
35.82
USD
USD
12%
1:500