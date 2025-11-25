シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Golden Impulse
Elvira Zalalutdinova

Golden Impulse

Elvira Zalalutdinova
レビュー0件
信頼性
8週間
0 / 0 USD
月額  33  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 82%
Exispro-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
23
利益トレード:
22 (95.65%)
損失トレード:
1 (4.35%)
ベストトレード:
76.20 USD
最悪のトレード:
-4.60 USD
総利益:
828.40 USD (41 510 pips)
総損失:
-4.60 USD (229 pips)
最大連続の勝ち:
20 (772.40 USD)
最大連続利益:
772.40 USD (20)
シャープレシオ:
2.26
取引アクティビティ:
1.67%
最大入金額:
70.91%
最近のトレード:
3 分前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
29 分
リカバリーファクター:
179.09
長いトレード:
13 (56.52%)
短いトレード:
10 (43.48%)
プロフィットファクター:
180.09
期待されたペイオフ:
35.82 USD
平均利益:
37.65 USD
平均損失:
-4.60 USD
最大連続の負け:
1 (-4.60 USD)
最大連続損失:
-4.60 USD (1)
月間成長:
30.48%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
4.60 USD (0.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.26% (4.60 USD)
エクイティによる:
11.93% (206.20 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD_i 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD_i 824
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD_i 41K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +76.20 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +772.40 USD
最大連続損失: -4.60 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exispro-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Trading conditions

  • Scalping
  • Trading pair XAUUSD
  • A prerequisite for subscription - the XAUUSD currency pair must be with suffixes 
  • Each order is protected by a hard stoploss
  • Grids, Martingale and other dangerous systems do not use

  • I don't trade on news
  • The trading system is fully automated
  • The planned profitability is 10-40%

  • Recommended Broker

  •  Telegram Channel

レビューなし
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 21:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 08:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 01:00
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 01:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 01:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 11:26
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 14:12
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 06:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 05:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 15:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 14:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.25 14:21
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.25 14:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 14:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
