СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Golden Impulse
Elvira Zalalutdinova

Golden Impulse

Elvira Zalalutdinova
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 33 USD в месяц
прирост с 2025 80%
Exispro-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
22
Прибыльных трейдов:
21 (95.45%)
Убыточных трейдов:
1 (4.55%)
Лучший трейд:
76.20 USD
Худший трейд:
-4.60 USD
Общая прибыль:
801.00 USD (40 141 pips)
Общий убыток:
-4.60 USD (229 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (772.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
772.40 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
2.30
Торговая активность:
1.67%
Макс. загрузка депозита:
70.91%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
30 минут
Фактор восстановления:
173.13
Длинных трейдов:
12 (54.55%)
Коротких трейдов:
10 (45.45%)
Профит фактор:
174.13
Мат. ожидание:
36.20 USD
Средняя прибыль:
38.14 USD
Средний убыток:
-4.60 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-4.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.60 USD (1)
Прирост в месяц:
52.39%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4.60 USD (0.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.26% (4.60 USD)
По эквити:
11.93% (206.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD_i 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD_i 796
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD_i 40K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +76.20 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +772.40 USD
Макс. убыток в серии: -4.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exispro-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Торговые условия

  • Скальпинг
  • Торговая пара XAUUSD
  • Обязательное условие для подписки - валютная пара XAUUSD должна быть с суффиксами 
  • Каждый ордер защищен жестким стоп-лоссом
  • Сетки, Мартингейл и другие опасные системы не используются


  • Я не торгую на новостях
  • Торговая система полностью автоматизирована
  • Планируемая доходность составляет 10-40%


Нет отзывов
2025.12.30 21:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 08:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 01:00
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 01:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 01:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 11:26
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 14:12
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 06:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 05:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 15:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 14:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.25 14:21
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.25 14:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 14:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Golden Impulse
33 USD в месяц
80%
0
0
USD
1.8K
USD
7
100%
22
95%
2%
174.13
36.20
USD
12%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.