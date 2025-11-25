- Прирост
Всего трейдов:
22
Прибыльных трейдов:
21 (95.45%)
Убыточных трейдов:
1 (4.55%)
Лучший трейд:
76.20 USD
Худший трейд:
-4.60 USD
Общая прибыль:
801.00 USD (40 141 pips)
Общий убыток:
-4.60 USD (229 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (772.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
772.40 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
2.30
Торговая активность:
1.67%
Макс. загрузка депозита:
70.91%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
30 минут
Фактор восстановления:
173.13
Длинных трейдов:
12 (54.55%)
Коротких трейдов:
10 (45.45%)
Профит фактор:
174.13
Мат. ожидание:
36.20 USD
Средняя прибыль:
38.14 USD
Средний убыток:
-4.60 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-4.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.60 USD (1)
Прирост в месяц:
52.39%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4.60 USD (0.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.26% (4.60 USD)
По эквити:
11.93% (206.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD_i
|796
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD_i
|40K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exispro-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Торговые условия
- Скальпинг
- Торговая пара XAUUSD
- Обязательное условие для подписки - валютная пара XAUUSD должна быть с суффиксами
- Каждый ордер защищен жестким стоп-лоссом
- Сетки, Мартингейл и другие опасные системы не используются
- Я не торгую на новостях
- Торговая система полностью автоматизирована
- Планируемая доходность составляет 10-40%
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
33 USD в месяц
80%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
7
100%
22
95%
2%
174.13
36.20
USD
USD
12%
1:500