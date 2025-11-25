- Incremento
Total de Trades:
26
Transacciones Rentables:
25 (96.15%)
Transacciones Irrentables:
1 (3.85%)
Mejor transacción:
85.20 USD
Peor transacción:
-4.60 USD
Beneficio Bruto:
963.90 USD (48 284 pips)
Pérdidas Brutas:
-4.60 USD (229 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (772.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
772.40 USD (20)
Ratio de Sharpe:
2.14
Actividad comercial:
1.67%
Carga máxima del depósito:
70.91%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
38 minutos
Factor de Recuperación:
208.54
Transacciones Largas:
15 (57.69%)
Transacciones Cortas:
11 (42.31%)
Factor de Beneficio:
209.54
Beneficio Esperado:
36.90 USD
Beneficio medio:
38.56 USD
Pérdidas medias:
-4.60 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-4.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4.60 USD (1)
Crecimiento al mes:
28.16%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
4.60 USD (0.26%)
Reducción relativa:
De balance:
0.26% (4.60 USD)
De fondos:
11.93% (206.20 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD_i
|959
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD_i
|48K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Mejor transacción: +85.20 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +772.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4.60 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exispro-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Trading conditions
- Scalping
- Trading pair XAUUSD
- A prerequisite for subscription - the XAUUSD currency pair must be with suffixes
- Each order is protected by a hard stoploss
- Grids, Martingale and other dangerous systems do not use
- I don't trade on news
- The trading system is fully automated
- The planned profitability is 10-40%
- Recommended Broker
- Telegram Channel
