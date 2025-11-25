SeñalesSecciones
Elvira Zalalutdinova

Golden Impulse

Elvira Zalalutdinova
0 comentarios
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 33 USD al mes
incremento desde 2025 96%
Exispro-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
26
Transacciones Rentables:
25 (96.15%)
Transacciones Irrentables:
1 (3.85%)
Mejor transacción:
85.20 USD
Peor transacción:
-4.60 USD
Beneficio Bruto:
963.90 USD (48 284 pips)
Pérdidas Brutas:
-4.60 USD (229 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (772.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
772.40 USD (20)
Ratio de Sharpe:
2.14
Actividad comercial:
1.67%
Carga máxima del depósito:
70.91%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
38 minutos
Factor de Recuperación:
208.54
Transacciones Largas:
15 (57.69%)
Transacciones Cortas:
11 (42.31%)
Factor de Beneficio:
209.54
Beneficio Esperado:
36.90 USD
Beneficio medio:
38.56 USD
Pérdidas medias:
-4.60 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-4.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4.60 USD (1)
Crecimiento al mes:
28.16%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
4.60 USD (0.26%)
Reducción relativa:
De balance:
0.26% (4.60 USD)
De fondos:
11.93% (206.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD_i 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD_i 959
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD_i 48K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +85.20 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +772.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4.60 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exispro-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Trading conditions

  • Scalping
  • Trading pair XAUUSD
  • A prerequisite for subscription - the XAUUSD currency pair must be with suffixes 
  • Each order is protected by a hard stoploss
  • Grids, Martingale and other dangerous systems do not use

  • I don't trade on news
  • The trading system is fully automated
  • The planned profitability is 10-40%

  • Recommended Broker

  •  Telegram Channel

No hay comentarios
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 21:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 08:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 01:00
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 01:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 01:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 11:26
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 14:12
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 06:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 05:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 15:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 14:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.25 14:21
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.25 14:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 14:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
