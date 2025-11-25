SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Golden Impulse
Elvira Zalalutdinova

Golden Impulse

Elvira Zalalutdinova
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 33 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 82%
Exispro-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
23
Gewinntrades:
22 (95.65%)
Verlusttrades:
1 (4.35%)
Bester Trade:
76.20 USD
Schlechtester Trade:
-4.60 USD
Bruttoprofit:
828.40 USD (41 510 pips)
Bruttoverlust:
-4.60 USD (229 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (772.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
772.40 USD (20)
Sharpe Ratio:
2.26
Trading-Aktivität:
1.67%
Max deposit load:
70.91%
Letzter Trade:
22 Minuten
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
29 Minuten
Erholungsfaktor:
179.09
Long-Positionen:
13 (56.52%)
Short-Positionen:
10 (43.48%)
Profit-Faktor:
180.09
Mathematische Gewinnerwartung:
35.82 USD
Durchschnittlicher Profit:
37.65 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.60 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-4.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4.60 USD (1)
Wachstum pro Monat :
30.48%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
4.60 USD (0.26%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.26% (4.60 USD)
Kapital:
11.93% (206.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD_i 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD_i 824
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD_i 41K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +76.20 USD
Schlechtester Trade: -5 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +772.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.60 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exispro-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Trading conditions

  • Scalping
  • Trading pair XAUUSD
  • A prerequisite for subscription - the XAUUSD currency pair must be with suffixes 
  • Each order is protected by a hard stoploss
  • Grids, Martingale and other dangerous systems do not use

  • I don't trade on news
  • The trading system is fully automated
  • The planned profitability is 10-40%

  • Recommended Broker

  •  Telegram Channel

Keine Bewertungen
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 21:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 08:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 01:00
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 01:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 01:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 11:26
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 14:12
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 06:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 05:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 15:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 14:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.25 14:21
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.25 14:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 14:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Golden Impulse
33 USD pro Monat
82%
0
0
USD
1.8K
USD
8
100%
23
95%
2%
180.08
35.82
USD
12%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.