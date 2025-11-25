- Wachstum
Trades insgesamt:
23
Gewinntrades:
22 (95.65%)
Verlusttrades:
1 (4.35%)
Bester Trade:
76.20 USD
Schlechtester Trade:
-4.60 USD
Bruttoprofit:
828.40 USD (41 510 pips)
Bruttoverlust:
-4.60 USD (229 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (772.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
772.40 USD (20)
Sharpe Ratio:
2.26
Trading-Aktivität:
1.67%
Max deposit load:
70.91%
Letzter Trade:
22 Minuten
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
29 Minuten
Erholungsfaktor:
179.09
Long-Positionen:
13 (56.52%)
Short-Positionen:
10 (43.48%)
Profit-Faktor:
180.09
Mathematische Gewinnerwartung:
35.82 USD
Durchschnittlicher Profit:
37.65 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.60 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-4.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4.60 USD (1)
Wachstum pro Monat :
30.48%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
4.60 USD (0.26%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.26% (4.60 USD)
Kapital:
11.93% (206.20 USD)
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +76.20 USD
Schlechtester Trade: -5 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +772.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.60 USD
Keine Angabe
Trading conditions
- Scalping
- Trading pair XAUUSD
- A prerequisite for subscription - the XAUUSD currency pair must be with suffixes
- Each order is protected by a hard stoploss
- Grids, Martingale and other dangerous systems do not use
- I don't trade on news
- The trading system is fully automated
- The planned profitability is 10-40%
- Recommended Broker
- Telegram Channel
Keine Bewertungen
