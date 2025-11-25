- 成长
交易:
22
盈利交易:
21 (95.45%)
亏损交易:
1 (4.55%)
最好交易:
76.20 USD
最差交易:
-4.60 USD
毛利:
801.00 USD (40 141 pips)
毛利亏损:
-4.60 USD (229 pips)
最大连续赢利:
20 (772.40 USD)
最大连续盈利:
772.40 USD (20)
夏普比率:
2.30
交易活动:
1.67%
最大入金加载:
70.91%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
30 分钟
采收率:
173.13
长期交易:
12 (54.55%)
短期交易:
10 (45.45%)
利润因子:
174.13
预期回报:
36.20 USD
平均利润:
38.14 USD
平均损失:
-4.60 USD
最大连续失误:
1 (-4.60 USD)
最大连续亏损:
-4.60 USD (1)
每月增长:
28.52%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
4.60 USD (0.26%)
相对跌幅:
结余:
0.26% (4.60 USD)
净值:
11.93% (206.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD_i
|796
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD_i
|40K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exispro-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Trading conditions
- Scalping
- Trading pair XAUUSD
- A prerequisite for subscription - the XAUUSD currency pair must be with suffixes
- Each order is protected by a hard stoploss
- Grids, Martingale and other dangerous systems do not use
- I don't trade on news
- The trading system is fully automated
- The planned profitability is 10-40%
- Recommended Broker
- Telegram Channel
没有评论
