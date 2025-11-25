信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Golden Impulse
Elvira Zalalutdinova

Golden Impulse

Elvira Zalalutdinova
0条评论
可靠性
7
0 / 0 USD
每月复制 33 USD per 
增长自 2025 80%
Exispro-Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
22
盈利交易:
21 (95.45%)
亏损交易:
1 (4.55%)
最好交易:
76.20 USD
最差交易:
-4.60 USD
毛利:
801.00 USD (40 141 pips)
毛利亏损:
-4.60 USD (229 pips)
最大连续赢利:
20 (772.40 USD)
最大连续盈利:
772.40 USD (20)
夏普比率:
2.30
交易活动:
1.67%
最大入金加载:
70.91%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
30 分钟
采收率:
173.13
长期交易:
12 (54.55%)
短期交易:
10 (45.45%)
利润因子:
174.13
预期回报:
36.20 USD
平均利润:
38.14 USD
平均损失:
-4.60 USD
最大连续失误:
1 (-4.60 USD)
最大连续亏损:
-4.60 USD (1)
每月增长:
28.52%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
4.60 USD (0.26%)
相对跌幅:
结余:
0.26% (4.60 USD)
净值:
11.93% (206.20 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD_i 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD_i 796
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD_i 40K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +76.20 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +772.40 USD
最大连续亏损: -4.60 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exispro-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Trading conditions

  • Scalping
  • Trading pair XAUUSD
  • A prerequisite for subscription - the XAUUSD currency pair must be with suffixes 
  • Each order is protected by a hard stoploss
  • Grids, Martingale and other dangerous systems do not use

  • I don't trade on news
  • The trading system is fully automated
  • The planned profitability is 10-40%

  • Recommended Broker

  •  Telegram Channel

没有评论
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 21:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 08:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 01:00
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 01:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 01:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 11:26
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 14:12
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 06:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 05:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 15:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 14:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.25 14:21
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.25 14:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 14:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Golden Impulse
每月33 USD
80%
0
0
USD
1.8K
USD
7
100%
22
95%
2%
174.13
36.20
USD
12%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载