- 자본
- 축소
트레이드:
26
이익 거래:
25 (96.15%)
손실 거래:
1 (3.85%)
최고의 거래:
85.20 USD
최악의 거래:
-4.60 USD
총 수익:
963.90 USD (48 284 pips)
총 손실:
-4.60 USD (229 pips)
연속 최대 이익:
20 (772.40 USD)
연속 최대 이익:
772.40 USD (20)
샤프 비율:
2.14
거래 활동:
1.67%
최대 입금량:
70.91%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
38 분
회복 요인:
208.54
롱(주식매수):
15 (57.69%)
숏(주식차입매도):
11 (42.31%)
수익 요인:
209.54
기대수익:
36.90 USD
평균 이익:
38.56 USD
평균 손실:
-4.60 USD
연속 최대 손실:
1 (-4.60 USD)
연속 최대 손실:
-4.60 USD (1)
월별 성장률:
40.17%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
4.60 USD (0.26%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.26% (4.60 USD)
자본금별:
11.93% (206.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD_i
|959
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD_i
|48K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +85.20 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +772.40 USD
연속 최대 손실: -4.60 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exispro-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Trading conditions
- Scalping
- Trading pair XAUUSD
- A prerequisite for subscription - the XAUUSD currency pair must be with suffixes
- Each order is protected by a hard stoploss
- Grids, Martingale and other dangerous systems do not use
- I don't trade on news
- The trading system is fully automated
- The planned profitability is 10-40%
- Recommended Broker
- Telegram Channel
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 33 USD
96%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
8
100%
26
96%
2%
209.54
36.90
USD
USD
12%
1:500