Negociações:
22
Negociações com lucro:
21 (95.45%)
Negociações com perda:
1 (4.55%)
Melhor negociação:
76.20 USD
Pior negociação:
-4.60 USD
Lucro bruto:
801.00 USD (40 141 pips)
Perda bruta:
-4.60 USD (229 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (772.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
772.40 USD (20)
Índice de Sharpe:
2.30
Atividade de negociação:
1.67%
Depósito máximo carregado:
70.91%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
30 minutos
Fator de recuperação:
173.13
Negociações longas:
12 (54.55%)
Negociações curtas:
10 (45.45%)
Fator de lucro:
174.13
Valor esperado:
36.20 USD
Lucro médio:
38.14 USD
Perda média:
-4.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-4.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.60 USD (1)
Crescimento mensal:
28.52%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
4.60 USD (0.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.26% (4.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.93% (206.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD_i
|796
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD_i
|40K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +76.20 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +772.40 USD
Máxima perda consecutiva: -4.60 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exispro-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Trading conditions
- Scalping
- Trading pair XAUUSD
- A prerequisite for subscription - the XAUUSD currency pair must be with suffixes
- Each order is protected by a hard stoploss
- Grids, Martingale and other dangerous systems do not use
- I don't trade on news
- The trading system is fully automated
- The planned profitability is 10-40%
- Recommended Broker
- Telegram Channel
