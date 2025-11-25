SinaisSeções
Elvira Zalalutdinova

Golden Impulse

Elvira Zalalutdinova
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 33 USD por mês
crescimento desde 2025 80%
Exispro-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
22
Negociações com lucro:
21 (95.45%)
Negociações com perda:
1 (4.55%)
Melhor negociação:
76.20 USD
Pior negociação:
-4.60 USD
Lucro bruto:
801.00 USD (40 141 pips)
Perda bruta:
-4.60 USD (229 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (772.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
772.40 USD (20)
Índice de Sharpe:
2.30
Atividade de negociação:
1.67%
Depósito máximo carregado:
70.91%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
30 minutos
Fator de recuperação:
173.13
Negociações longas:
12 (54.55%)
Negociações curtas:
10 (45.45%)
Fator de lucro:
174.13
Valor esperado:
36.20 USD
Lucro médio:
38.14 USD
Perda média:
-4.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-4.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.60 USD (1)
Crescimento mensal:
28.52%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
4.60 USD (0.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.26% (4.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.93% (206.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD_i 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD_i 796
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD_i 40K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +76.20 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +772.40 USD
Máxima perda consecutiva: -4.60 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exispro-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Trading conditions

  • Scalping
  • Trading pair XAUUSD
  • A prerequisite for subscription - the XAUUSD currency pair must be with suffixes 
  • Each order is protected by a hard stoploss
  • Grids, Martingale and other dangerous systems do not use

  • I don't trade on news
  • The trading system is fully automated
  • The planned profitability is 10-40%

  • Recommended Broker

  •  Telegram Channel

Sem comentários
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 21:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 08:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 01:00
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 01:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 01:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 11:26
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 14:12
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 06:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 05:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 15:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 14:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.25 14:21
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.25 14:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 14:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
