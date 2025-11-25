SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Golden Impuls
Elvira Zalalutdinova

Golden Impuls

Elvira Zalalutdinova
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
Exispro-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
5 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
46.40 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
178.80 USD (8 938 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
5 (178.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
178.80 USD (5)
Indice di Sharpe:
4.16
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
47 secondi
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
3 (60.00%)
Short Trade:
2 (40.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
35.76 USD
Profitto medio:
35.76 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
17.88%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_i 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_i 179
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_i 8.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +46.40 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +178.80 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exispro-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trading conditions

  • Scalping
  • Trading pair XAUUSD
  • A prerequisite for subscription - the XAUUSD currency pair must be with suffixes 
  • Each order is protected by a hard stoploss
  • Grids, Martingale and other dangerous systems do not use

  • I don't trade on news
  • The trading system is fully automated
  • The planned profitability is 10-40%

  • Recommended Broker

  •  Telegram Channel

Non ci sono recensioni
2025.11.25 14:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.25 14:21
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.25 14:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 14:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati