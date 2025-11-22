- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 510
利益トレード:
1 725 (68.72%)
損失トレード:
785 (31.27%)
ベストトレード:
519.68 USD
最悪のトレード:
-134.08 USD
総利益:
4 496.94 USD (158 304 pips)
総損失:
-3 270.99 USD (156 800 pips)
最大連続の勝ち:
29 (24.43 USD)
最大連続利益:
1 212.16 USD (4)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
91.54%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
177
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
1.01
長いトレード:
1 306 (52.03%)
短いトレード:
1 204 (47.97%)
プロフィットファクター:
1.37
期待されたペイオフ:
0.49 USD
平均利益:
2.61 USD
平均損失:
-4.17 USD
最大連続の負け:
23 (-1 211.69 USD)
最大連続損失:
-1 211.69 USD (23)
月間成長:
2.82%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 211.69 USD (7.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.82% (1 205.93 USD)
エクイティによる:
15.49% (3 687.13 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD.s
|1159
|EURUSD.s
|838
|AUDUSD.s
|513
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD.s
|568
|EURUSD.s
|395
|AUDUSD.s
|262
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD.s
|-3.1K
|EURUSD.s
|9.8K
|AUDUSD.s
|-5.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +519.68 USD
最悪のトレード: -134 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 23
最大連続利益: +24.43 USD
最大連続損失: -1 211.69 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"IG-LIVE"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
7%
0
0
USD
USD
24K
USD
USD
9
99%
2 510
68%
100%
1.37
0.49
USD
USD
15%
1:200