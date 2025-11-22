- 자본
- 축소
트레이드:
2 849
이익 거래:
1 941 (68.12%)
손실 거래:
908 (31.87%)
최고의 거래:
519.68 USD
최악의 거래:
-134.08 USD
총 수익:
5 002.45 USD (180 478 pips)
총 손실:
-3 611.61 USD (182 516 pips)
연속 최대 이익:
29 (24.43 USD)
연속 최대 이익:
1 212.16 USD (4)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
91.54%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
283
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
1.15
롱(주식매수):
1 473 (51.70%)
숏(주식차입매도):
1 376 (48.30%)
수익 요인:
1.39
기대수익:
0.49 USD
평균 이익:
2.58 USD
평균 손실:
-3.98 USD
연속 최대 손실:
23 (-1 211.69 USD)
연속 최대 손실:
-1 211.69 USD (23)
월별 성장률:
2.43%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 211.69 USD (7.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.82% (1 205.93 USD)
자본금별:
15.49% (3 687.13 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD.s
|1324
|EURUSD.s
|980
|AUDUSD.s
|545
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD.s
|651
|EURUSD.s
|461
|AUDUSD.s
|279
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD.s
|-6.2K
|EURUSD.s
|12K
|AUDUSD.s
|-7.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +519.68 USD
최악의 거래: -134 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 23
연속 최대 이익: +24.43 USD
연속 최대 손실: -1 211.69 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "IG-LIVE"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
first update later
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
8%
0
0
USD
USD
24K
USD
USD
11
99%
2 849
68%
100%
1.38
0.49
USD
USD
15%
1:200