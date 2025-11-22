SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / From101V1
Foo Meng Shin

From101V1

Foo Meng Shin
0 comentários
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 7%
IG-LIVE
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 510
Negociações com lucro:
1 725 (68.72%)
Negociações com perda:
785 (31.27%)
Melhor negociação:
519.68 USD
Pior negociação:
-134.08 USD
Lucro bruto:
4 496.94 USD (158 304 pips)
Perda bruta:
-3 270.99 USD (156 800 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (24.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 212.16 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
91.54%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
177
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
1.01
Negociações longas:
1 306 (52.03%)
Negociações curtas:
1 204 (47.97%)
Fator de lucro:
1.37
Valor esperado:
0.49 USD
Lucro médio:
2.61 USD
Perda média:
-4.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-1 211.69 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 211.69 USD (23)
Crescimento mensal:
2.82%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 211.69 USD (7.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.82% (1 205.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.49% (3 687.13 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD.s 1159
EURUSD.s 838
AUDUSD.s 513
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD.s 568
EURUSD.s 395
AUDUSD.s 262
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD.s -3.1K
EURUSD.s 9.8K
AUDUSD.s -5.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +519.68 USD
Pior negociação: -134 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 23
Máximo lucro consecutivo: +24.43 USD
Máxima perda consecutiva: -1 211.69 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "IG-LIVE" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

first update later
Sem comentários
2025.12.24 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.10 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 02:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 03:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 01:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 18:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 19:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 09:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 18:21
No swaps are charged on the signal account
2025.11.22 04:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 04:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
From101V1
30 USD por mês
7%
0
0
USD
24K
USD
9
99%
2 510
68%
100%
1.37
0.49
USD
15%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.