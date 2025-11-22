СигналыРазделы
Foo Meng Shin

From101V1

Foo Meng Shin
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 7%
IG-LIVE
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 446
Прибыльных трейдов:
1 690 (69.09%)
Убыточных трейдов:
756 (30.91%)
Лучший трейд:
519.68 USD
Худший трейд:
-134.08 USD
Общая прибыль:
4 222.43 USD (154 628 pips)
Общий убыток:
-3 029.58 USD (146 625 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (24.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 212.16 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
91.54%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
261
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.98
Длинных трейдов:
1 273 (52.04%)
Коротких трейдов:
1 173 (47.96%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
0.49 USD
Средняя прибыль:
2.50 USD
Средний убыток:
-4.01 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-1 211.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 211.69 USD (23)
Прирост в месяц:
3.45%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 211.69 USD (7.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.82% (1 205.93 USD)
По эквити:
15.49% (3 687.13 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD.s 1114
EURUSD.s 825
AUDUSD.s 507
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD.s 544
EURUSD.s 389
AUDUSD.s 259
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD.s 4.3K
EURUSD.s 9.2K
AUDUSD.s -5.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +519.68 USD
Худший трейд: -134 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 23
Макс. прибыль в серии: +24.43 USD
Макс. убыток в серии: -1 211.69 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "IG-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

first update later
Нет отзывов
2025.12.24 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.10 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 02:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 03:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 01:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 18:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 19:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 09:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 18:21
No swaps are charged on the signal account
2025.11.22 04:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 04:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
