Всего трейдов:
2 446
Прибыльных трейдов:
1 690 (69.09%)
Убыточных трейдов:
756 (30.91%)
Лучший трейд:
519.68 USD
Худший трейд:
-134.08 USD
Общая прибыль:
4 222.43 USD (154 628 pips)
Общий убыток:
-3 029.58 USD (146 625 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (24.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 212.16 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
91.54%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
261
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.98
Длинных трейдов:
1 273 (52.04%)
Коротких трейдов:
1 173 (47.96%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
0.49 USD
Средняя прибыль:
2.50 USD
Средний убыток:
-4.01 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-1 211.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 211.69 USD (23)
Прирост в месяц:
3.45%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 211.69 USD (7.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.82% (1 205.93 USD)
По эквити:
15.49% (3 687.13 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD.s
|1114
|EURUSD.s
|825
|AUDUSD.s
|507
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD.s
|544
|EURUSD.s
|389
|AUDUSD.s
|259
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD.s
|4.3K
|EURUSD.s
|9.2K
|AUDUSD.s
|-5.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +519.68 USD
Худший трейд: -134 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 23
Макс. прибыль в серии: +24.43 USD
Макс. убыток в серии: -1 211.69 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "IG-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
