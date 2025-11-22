- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 069
Profit Trade:
738 (69.03%)
Loss Trade:
331 (30.96%)
Best Trade:
54.24 USD
Worst Trade:
-15.00 USD
Profitto lordo:
1 168.65 USD (66 780 pips)
Perdita lorda:
-660.43 USD (54 199 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (12.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
105.52 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.97%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
422
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
5.77
Long Trade:
508 (47.52%)
Short Trade:
561 (52.48%)
Fattore di profitto:
1.77
Profitto previsto:
0.48 USD
Profitto medio:
1.58 USD
Perdita media:
-2.00 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-88.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-88.06 USD (8)
Crescita mensile:
3.39%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
88.06 USD (0.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.57% (88.06 USD)
Per equità:
0.08% (12.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD.s
|392
|EURUSD.s
|383
|AUDUSD.s
|294
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD.s
|183
|EURUSD.s
|183
|AUDUSD.s
|142
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD.s
|5.5K
|EURUSD.s
|3K
|AUDUSD.s
|4.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +54.24 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +12.61 USD
Massima perdita consecutiva: -88.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IG-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
first update later
Non ci sono recensioni