SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / From101V1
Foo Meng Shin

From101V1

Foo Meng Shin
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 3%
IG-LIVE
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 069
Profit Trade:
738 (69.03%)
Loss Trade:
331 (30.96%)
Best Trade:
54.24 USD
Worst Trade:
-15.00 USD
Profitto lordo:
1 168.65 USD (66 780 pips)
Perdita lorda:
-660.43 USD (54 199 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (12.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
105.52 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.97%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
422
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
5.77
Long Trade:
508 (47.52%)
Short Trade:
561 (52.48%)
Fattore di profitto:
1.77
Profitto previsto:
0.48 USD
Profitto medio:
1.58 USD
Perdita media:
-2.00 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-88.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-88.06 USD (8)
Crescita mensile:
3.39%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
88.06 USD (0.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.57% (88.06 USD)
Per equità:
0.08% (12.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD.s 392
EURUSD.s 383
AUDUSD.s 294
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD.s 183
EURUSD.s 183
AUDUSD.s 142
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD.s 5.5K
EURUSD.s 3K
AUDUSD.s 4.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +54.24 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +12.61 USD
Massima perdita consecutiva: -88.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IG-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

first update later
Non ci sono recensioni
2025.11.22 04:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 04:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati