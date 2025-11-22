- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 069
Kârla kapanan işlemler:
738 (69.03%)
Zararla kapanan işlemler:
331 (30.96%)
En iyi işlem:
54.24 USD
En kötü işlem:
-15.00 USD
Brüt kâr:
1 168.65 USD (66 780 pips)
Brüt zarar:
-660.43 USD (54 199 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (12.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
105.52 USD (4)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.97%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
422
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
5.77
Alış işlemleri:
508 (47.52%)
Satış işlemleri:
561 (52.48%)
Kâr faktörü:
1.77
Beklenen getiri:
0.48 USD
Ortalama kâr:
1.58 USD
Ortalama zarar:
-2.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-88.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-88.06 USD (8)
Aylık büyüme:
3.39%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
88.06 USD (0.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.57% (88.06 USD)
Varlığa göre:
0.08% (12.65 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD.s
|392
|EURUSD.s
|383
|AUDUSD.s
|294
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD.s
|183
|EURUSD.s
|183
|AUDUSD.s
|142
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD.s
|5.5K
|EURUSD.s
|3K
|AUDUSD.s
|4.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +54.24 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +12.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -88.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "IG-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok