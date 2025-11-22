SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / From101V1
Foo Meng Shin

From101V1

Foo Meng Shin
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 3%
IG-LIVE
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 069
Kârla kapanan işlemler:
738 (69.03%)
Zararla kapanan işlemler:
331 (30.96%)
En iyi işlem:
54.24 USD
En kötü işlem:
-15.00 USD
Brüt kâr:
1 168.65 USD (66 780 pips)
Brüt zarar:
-660.43 USD (54 199 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (12.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
105.52 USD (4)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.97%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
422
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
5.77
Alış işlemleri:
508 (47.52%)
Satış işlemleri:
561 (52.48%)
Kâr faktörü:
1.77
Beklenen getiri:
0.48 USD
Ortalama kâr:
1.58 USD
Ortalama zarar:
-2.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-88.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-88.06 USD (8)
Aylık büyüme:
3.39%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
88.06 USD (0.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.57% (88.06 USD)
Varlığa göre:
0.08% (12.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD.s 392
EURUSD.s 383
AUDUSD.s 294
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD.s 183
EURUSD.s 183
AUDUSD.s 142
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD.s 5.5K
EURUSD.s 3K
AUDUSD.s 4.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +54.24 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +12.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -88.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "IG-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

first update later
İnceleme yok
2025.11.22 04:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 04:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol