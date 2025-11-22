SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / From101V1
Foo Meng Shin

From101V1

Foo Meng Shin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 7%
IG-LIVE
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 533
Gewinntrades:
1 740 (68.69%)
Verlusttrades:
793 (31.31%)
Bester Trade:
519.68 USD
Schlechtester Trade:
-134.08 USD
Bruttoprofit:
4 513.33 USD (159 641 pips)
Bruttoverlust:
-3 276.49 USD (157 346 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (24.43 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 212.16 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
91.54%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
178
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
1.02
Long-Positionen:
1 319 (52.07%)
Short-Positionen:
1 214 (47.93%)
Profit-Faktor:
1.38
Mathematische Gewinnerwartung:
0.49 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.13 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
23 (-1 211.69 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 211.69 USD (23)
Wachstum pro Monat :
2.58%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 211.69 USD (7.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.82% (1 205.93 USD)
Kapital:
15.49% (3 687.13 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD.s 1159
EURUSD.s 861
AUDUSD.s 513
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD.s 568
EURUSD.s 406
AUDUSD.s 262
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD.s -3.1K
EURUSD.s 11K
AUDUSD.s -5.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +519.68 USD
Schlechtester Trade: -134 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 23
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +24.43 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 211.69 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "IG-LIVE" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

first update later
Keine Bewertungen
2025.12.29 08:17
No swaps are charged on the signal account
2025.12.24 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.10 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 02:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 03:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 01:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 18:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 19:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 09:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 18:21
No swaps are charged on the signal account
2025.11.22 04:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 04:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
